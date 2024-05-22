"Укрзалізниця" прискорить потяг з Києва до Варшави: як він курсуватиме

"Укрзалізниця" із 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі зменшиться на 1 годину 23 хвилини.

Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.

Скоротити час рейсу вдалося завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на польській станції Дорохуськ.

З 9 червня поїзд № 67 Київ — Варшава вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до польської столиці о 10:18 (замість 10:15).

Поїзд № 68 Варшава — Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до української столиці о 12:13 (замість 12:17).

Також "Укрзалізниця" скоригувала графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має також скоротити як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

Поїзд № 119 Дніпро — Київ — Хелм вирушатиме з Дніпра о 21:48, зі станції Київ-Пасажирський о 06:27—06:47 та прибуватиме на кінцеву зупинку о 16:33 (замість 17:20).

Поїзд № 120 Хелм — Київ — Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), зі станції Київ-Пасажирський о 22:39—23:13 та прибуватиме на кінцеву зупинку о 07:28.

А також:

Поїзд № 19 Київ — Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).

Поїзд № 20 Хелм — Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Поїзд № 23 Київ — Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).

Поїзд № 24 Хелм — Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

Продаж квитків за оновленим графіком вже розпочався. Їх можна купити на дату від 9 червня.

Фото: УЗ