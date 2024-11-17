Найкращі фільми 2024 року за версією The Economist

Видання The Economist опублікувало список найкращих фільмів 2024 року.

Всі ми чужі

За сюжетом самотній сценарист (Ендрю Скотт) відвідує будинок свого дитинства і зустрічає привидів своїх батьків (Клер Фой та Джеймі Белл). Вони загинули, коли він був хлопчиком, але тепер у нього є останній шанс поговорити з ними про їхній короткий час, проведений разом.

Все, що ми уявляємо як світло

Фільм оповідає про долю трьох жінок, які переїхали з віддалених районів Індії в Мумбай і працюють медсестрами у шпиталі. Героїня Парварті намагається зберегти оселю, яку хочуть відправити на перебудову, — та для цього потрібні документи, які залишились у селі на узбережжі. Три подруги вирушають туди і в цій подорожі кожна знайде відповідь на свої питання.

Анора

Шалений фарс про танцівницю стриптиз-клубу (Майкі Медісон), якій платять за те, щоб вона стала дівчиною нахабного сина російського олігарха. Володар “Золотої пальмової гілки”, головного призу Каннського кінофестивалю, це більш складна “Красуня” для нового покоління.

Крихітка

Одружений бос робототехнічної фірми (Ніколь Кідман) заводить роман з молодим стажером-маніпулятором (Гарріс Дікінсон). Цей сюжет міг би стати передумовою для глянцевого еротичного трилера, але “Крихітка” — більш гостра стрічка, яка приділяє більше уваги сирим емоціям, аніж оголеній плоті.

Химера

Англійський археолог (Джош О'Коннор) мандрує Тосканою у 1980-х роках, мріючи возз'єднатися із втраченим коханням. Він допомагає банді грабіжників могил розкопати етруські артефакти, щоб продати їх на чорному ринку. Але чи варто залишати деякі скарби — і деякі стосунки — у минулому?

Конклав

Адаптований за романом Роберта Гарріса, це трилер з Ральфом Файнсом у головній ролі кардинала, який наглядає за виборами нового Папи Римського. Незабаром він дізнається, що лідери передвиборчих перегонів мають більше таємниць, ніж він очікував.

Зелений кордон

Білорусь заманює біженців, вдаючи, що пропонує легкий шлях до Європейського Союзу. Польські прикордонники перекривають шлях, білоруські не дають мігрантам розвернутися. Зворушлива, несамовита історія про те, як сім'ї, що шукали кращого життя, стали пішаками деспота.

Непорочна

Американська монахиня (Сідні Суїні) переїжджає до італійського монастиря, щоб дізнатися, що генетик, який став священиком, планує клонувати Ісуса Христа. Хоч як би експлуататорськи це не звучало, “Непорочна” — один з найкраще знятих і розумно сконструйованих фільмів жахів за останні роки.

Кохання, що стікає кров'ю

Відлюдькувата менеджерка тренажерного залу стає близькою з амбітною бодибілдеркою, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у тенета злочинних зв’язків.

Монстр

Японська вдова (Андо Сакура) налякана дивною поведінкою свого сина (Курокава Соя). Його вчинки пояснюються з трьох боків у трьох частинах: перша — таємниця, друга — сатиричний фарс і третя — тужлива драма.

Нікелеві хлопчики

Мрійлива, імпресіоністична розповідь про двох хлопчиків (Ітан Герісс, Брендон Вілсон), які пережили жорстоку расистську виправну школу у Флориді в 1960-х роках та її наслідки. Фільм адаптований за романом Колсона Вайтхеда, який отримав Пулітцерівську премію і заснований на реальних подіях.

Ідеальні дні

Лірична драма Віма Вендерса розповідає про кілька днів з життя Хіраями (Якушо Кодзі), одинака, який прибирає громадські туалети в Токіо. Яким би скромним не було його життя, Хіраяма ставиться до роботи та своїх захоплень з такою відданістю, що його дні здаються близькими до ідеальних.

Сни робота

Дія цієї екранізації графічного роману Сари Варон розгортається в Нью-Йорку 1980-х років, де антропоморфний собака подружився з іржавим роботом. Кожен кадр переповнений дотепними жартами, але у фільмі немає жодного діалогу.

Захід сонця снігової людини

Чотири волохаті снігові людини блукають по, здавалося б, незайманій пустелі. Акторів (серед яких Джессі Айзенберг і Райлі Кео) неможливо впізнати, але істоти все одно залишаються самобутніми, милими персонажами. Це водночас і дивовижно винахідлива комедія, і моторошна еко-казка.

Субстанція

Голлівудська акторка (Демі Мур) платить за клонування, щоб її молодша копія (Маргарет Келлі) змогла пережити дні своєї слави. Барвисте висміювання сексизму та дискримінації за віком в індустрії розваг, яка перетворюється на кривавий фільм про монстрів.

Фото: “Планета Кіно”