На Вінниччині активісти планують відновити старовинний палац Кошарських

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Наталія Габрух
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У Гонорівці Вінницької області активісти планують відновити старовинний палац Кошарських.

Про це повідомили в ГО “Україна інкогніта”.

Нині маєток покинутий і перебуває в занедбаному стані, як зазначають активісти.

“Гонорівку ми відвідали на запрошення керівництва Студенянської громади, до якої відноситься це село. Маємо бажання відцифрувати будівлю й почати її дослідження та відновлення, але як воно буде — нині сказати складно”, — повідомляють у ГО.

Палац і парк були закладені у другій половині XIX століття власником маєтку Станіславом Кошарським.

Побудований будинок у стилі необароко і нагадує італійську віллу. Маєток мурований, потинькований, прямокутний у плані, одноповерховий, покритий чотирисхилим дахом та шифером.

Відомо, що у 1918 році палац був пошкоджений. Після ремонту у 1934 році в маєтку розташувалась школа. В 1941-1943 роках тут знаходився шпиталь, а з 1943 і до 2008 року в палаці знову розміщувалася школа.

Фото: ГО “Україна інкогніта”

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Опубліковано: 20 листопада 2024
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