“Гра в кальмара”, “Зоряні війни: Кістяк команди” та “Сто років самотності”: 11 серіалів грудня
Грудень завжди стає особливим періодом для серіаломанів, і цього року він обіцяє чимало сюрпризів: від фантастичних пригод в космосі до магічного реалізму та інтригуючих шпигунських драм. Детальніше – в добірці БЖ.
Зоряні війни: Кістяк Команди
Дата виходу: 3 грудня
В ролях: Джуд Лоу, Райан Кіра Армстронг, Роберт Тімоті Сміт
1 сезон
Події серіалу розгортаються у всесвіті “Зоряних воєн” навколо групи підлітків, які загубилися в далекому куточку галактики й намагаються повернутися додому. Джуд Лоу виконує роль загадкового наставника, який веде їх крізь небезпечні пригоди.
Черчилль на війні
Дата виходу: 4 грудня
1 сезон
Цей чотирисерійний документальний серіал розповідає про Вінстона Черчилля у ключові моменти Другої світової війни. Завдяки архівним кадрам і свідченням очевидців, серіал глибоко занурюється в політичні та особисті виклики Черчилля, які визначили хід історії.
Завтра і Я
Дата виходу: 4 грудня
В ролях: Пакорн Чатборірак, Варанторн Паоніл, Трічада Хонсьок
1 сезон
Серіал переносить глядачів у антиутопічне майбутнє Таїланду, де футуристичні технології стикаються з глибоко вкоріненими традиціями. Чотири епізоди досліджують моральні дилеми головних героїв через конфлікт між технологіями і спадщиною минулого.
Монстри Командос / Creature Commandos
Дата виходу: 5 грудня
В ролях: Шон Ґанн, Аня Чалотра, Марія Бакалова, Френк Ґрілло, Алан Тьюдік
1 сезон
Серіал заснований на однойменному коміксі від DC, який поєднує військову тематику з елементами жахів. Команда монстрів-солдатів виконує секретні місії, борючись із ворогами, що загрожують світовому порядку. Глядачів очікує екшн із яскравими персонажами, серед яких вампіри, перевертні та зомбі.
Чорні голуби
Дата виходу: 5 грудня
В ролях: Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир
1 сезон
Історія про шпигунку, яка опиняється у світі подвійних стандартів та зрад. Вона намагається вижити, розриваючись між особистими конфліктами і глобальними політичними інтригами. Гелен працює під прикриттям як дружина політика, коли дізнається про вбивство свого коханця.
Секретний рівень
Дата виходу: 10 грудня
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Патрік Шварценеггер, Кевін Гарт, Кіану Рівз
1 сезон
Анімаційний серіал-антологія складається з оригінальних історій, які відбуваються у світах популярних відеоігор. Загалом вийде 15 епізодів, кожен з яких розповідатиме окрему історію. Обіцяють щось дійсно неймовірне, адже автори серіалу ті ж, хто відповідав за шоу "Любов, смерть та роботи".
Сто років самотності
Дата виходу: 11 грудня
В ролях: Клаудіо Катаньо, Марко Антоніо Ґонсалес Оспіна, Сусана Моралес Каньяс
1 сезон
Екранізація культового роману Ґабріеля Ґарсія Маркеса про сім’ю Буендіа, яка живе у вигаданому містечку Макондо. Серіал передає дух магічного реалізму, переплітаючи сімейні драми з історичними та надприродними подіями. Це перший серіал, створений за романом для Netflix. До речі, до його виробництва залучили родину Маркеса.
За фасадом
Дата виходу: 12 грудня
В ролях: Лінда Карделліні, Рей Романо, Ліза Кудроу, Люк Вілсон, Деніс Лірі
1 сезон
Чорна комедія з елементами саспенсу розповідає про подружжя Лідію та Пола, які вирішують продати свій будинок у престижному районі Лос-Анджелеса, щоб почати нове життя. Проте запеклі торги між покупцями швидко перетворюються на хаос, а минулі секрети будинку випливають на поверхню.
Декстер: Первородний гріх
Дата виходу: 13 грудня
В ролях: Патрік Гібсон, Майкл К. Голл, Крістіан Слейтер, Сара Мішел Геллар
1 сезон
Дія серіалу розгортається в Маямі 1991 року – за 15 років до подій оригінального шоу. Молодий Декстер вчиться контролювати свої криваві інстинкти під наглядом прийомного батька Гаррі. Сюжет зосереджений на створенні "Кодексу" – правил, що допомагають Декстеру обирати жертв і уникати викриття.
1992
Дата виходу: 13 грудня
В ролях: Фернандо Вальдів’єльсо, Маріан Альварес, Карлос Сантос, Паз Вега
1 сезон
Після загадкової смерті свого чоловіка під час дивного вибуху Ампаро починає шукати відповіді разом з колишнім поліцейським і алкоголіком. Вони натрапляють на низку схожих вбивств, пов’язаних із Всесвітньою виставкою 1992 року.
Гра в кальмара
Дата виходу: 26 грудня
В ролях: Лі Чон Че, Пак Хе Су, Чон Хо Йон
2 сезон
Три роки після перемоги в смертельному шоу Сонг Джі-хун повертається, щоб знищити гру зсередини та викрити її організаторів. Однак для цього йому доведеться знову брати участь у змаганні разом із сотнею нових учасників.