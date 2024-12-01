“Гра в кальмара”, “Зоряні війни: Кістяк команди” та “Сто років самотності”: 11 серіалів грудня

Грудень завжди стає особливим періодом для серіаломанів, і цього року він обіцяє чимало сюрпризів: від фантастичних пригод в космосі до магічного реалізму та інтригуючих шпигунських драм. Детальніше – в добірці БЖ.

Зоряні війни: Кістяк Команди

Дата виходу: 3 грудня

В ролях: Джуд Лоу, Райан Кіра Армстронг, Роберт Тімоті Сміт

1 сезон

Події серіалу розгортаються у всесвіті “Зоряних воєн” навколо групи підлітків, які загубилися в далекому куточку галактики й намагаються повернутися додому. Джуд Лоу виконує роль загадкового наставника, який веде їх крізь небезпечні пригоди.

Черчилль на війні

Дата виходу: 4 грудня

1 сезон

Цей чотирисерійний документальний серіал розповідає про Вінстона Черчилля у ключові моменти Другої світової війни. Завдяки архівним кадрам і свідченням очевидців, серіал глибоко занурюється в політичні та особисті виклики Черчилля, які визначили хід історії.

Завтра і Я

Дата виходу: 4 грудня

В ролях: Пакорн Чатборірак, Варанторн Паоніл, Трічада Хонсьок

1 сезон

Серіал переносить глядачів у антиутопічне майбутнє Таїланду, де футуристичні технології стикаються з глибоко вкоріненими традиціями. Чотири епізоди досліджують моральні дилеми головних героїв через конфлікт між технологіями і спадщиною минулого.

Монстри Командос / Creature Commandos

Дата виходу: 5 грудня

В ролях: Шон Ґанн, Аня Чалотра, Марія Бакалова, Френк Ґрілло, Алан Тьюдік

1 сезон

Серіал заснований на однойменному коміксі від DC, який поєднує військову тематику з елементами жахів. Команда монстрів-солдатів виконує секретні місії, борючись із ворогами, що загрожують світовому порядку. Глядачів очікує екшн із яскравими персонажами, серед яких вампіри, перевертні та зомбі.

Чорні голуби

Дата виходу: 5 грудня

В ролях: Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир

1 сезон

Історія про шпигунку, яка опиняється у світі подвійних стандартів та зрад. Вона намагається вижити, розриваючись між особистими конфліктами і глобальними політичними інтригами. Гелен працює під прикриттям як дружина політика, коли дізнається про вбивство свого коханця.

Секретний рівень

Дата виходу: 10 грудня

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Патрік Шварценеггер, Кевін Гарт, Кіану Рівз

1 сезон

Анімаційний серіал-антологія складається з оригінальних історій, які відбуваються у світах популярних відеоігор. Загалом вийде 15 епізодів, кожен з яких розповідатиме окрему історію. Обіцяють щось дійсно неймовірне, адже автори серіалу ті ж, хто відповідав за шоу "Любов, смерть та роботи".

Сто років самотності

Дата виходу: 11 грудня

В ролях: Клаудіо Катаньо, Марко Антоніо Ґонсалес Оспіна, Сусана Моралес Каньяс

1 сезон

Екранізація культового роману Ґабріеля Ґарсія Маркеса про сім’ю Буендіа, яка живе у вигаданому містечку Макондо. Серіал передає дух магічного реалізму, переплітаючи сімейні драми з історичними та надприродними подіями. Це перший серіал, створений за романом для Netflix. До речі, до його виробництва залучили родину Маркеса.

За фасадом

Дата виходу: 12 грудня

В ролях: Лінда Карделліні, Рей Романо, Ліза Кудроу, Люк Вілсон, Деніс Лірі

1 сезон

Чорна комедія з елементами саспенсу розповідає про подружжя Лідію та Пола, які вирішують продати свій будинок у престижному районі Лос-Анджелеса, щоб почати нове життя. Проте запеклі торги між покупцями швидко перетворюються на хаос, а минулі секрети будинку випливають на поверхню.

Декстер: Первородний гріх

Дата виходу: 13 грудня

В ролях: Патрік Гібсон, Майкл К. Голл, Крістіан Слейтер, Сара Мішел Геллар

1 сезон

Дія серіалу розгортається в Маямі 1991 року – за 15 років до подій оригінального шоу. Молодий Декстер вчиться контролювати свої криваві інстинкти під наглядом прийомного батька Гаррі. Сюжет зосереджений на створенні "Кодексу" – правил, що допомагають Декстеру обирати жертв і уникати викриття.

1992

Дата виходу: 13 грудня

В ролях: Фернандо Вальдів’єльсо, Маріан Альварес, Карлос Сантос, Паз Вега

1 сезон

Після загадкової смерті свого чоловіка під час дивного вибуху Ампаро починає шукати відповіді разом з колишнім поліцейським і алкоголіком. Вони натрапляють на низку схожих вбивств, пов’язаних із Всесвітньою виставкою 1992 року.

Гра в кальмара

Дата виходу: 26 грудня

В ролях: Лі Чон Че, Пак Хе Су, Чон Хо Йон

2 сезон

Три роки після перемоги в смертельному шоу Сонг Джі-хун повертається, щоб знищити гру зсередини та викрити її організаторів. Однак для цього йому доведеться знову брати участь у змаганні разом із сотнею нових учасників.