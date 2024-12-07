Держава придбала 1000 шкільних автобусів через е-каталог Prozorro Market

У 2023–2024 роках громади придбали 1000 шкільних автобусів на суму понад 3 мільярда гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Закупівлі відбувалися через електронний каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструють “Професійні закупівлі”. У середньому процес закупівлі тривав лише 10 днів.

У п’ятірці лідерів за закупленими автобусами:

Львівщина — 93;

Київщина — 90;

Дніпропетровщина — 68;

Вінниччина — 62;

Полтавщина та Одещина — 55.

Зазначається, що всі шкільні автобуси, придбані через Prozorro Market, виготовлені в Україні. Зокрема, транспорт було закуплено у чотирьох вітчизняних автомобільних заводів.

Оновлення шкільного автопарку – етап реалізації програми “Школа офлайн”, яку впроваджує Міністерство освіти і науки.

Мета цієї ініціативи — забезпечити учням безпечні умови для очного навчання. Особливо актуальним це питання є для сільських районів та прифронтових територій, де наявність надійного транспорту має вирішальне значення.

Фото: nus.org.ua