Держава придбала 1000 шкільних автобусів через е-каталог Prozorro Market
У 2023–2024 роках громади придбали 1000 шкільних автобусів на суму понад 3 мільярда гривень.
Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.
Закупівлі відбувалися через електронний каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструють “Професійні закупівлі”. У середньому процес закупівлі тривав лише 10 днів.
У п’ятірці лідерів за закупленими автобусами:
- Львівщина — 93;
- Київщина — 90;
- Дніпропетровщина — 68;
- Вінниччина — 62;
- Полтавщина та Одещина — 55.
Зазначається, що всі шкільні автобуси, придбані через Prozorro Market, виготовлені в Україні. Зокрема, транспорт було закуплено у чотирьох вітчизняних автомобільних заводів.
Оновлення шкільного автопарку – етап реалізації програми “Школа офлайн”, яку впроваджує Міністерство освіти і науки.
Мета цієї ініціативи — забезпечити учням безпечні умови для очного навчання. Особливо актуальним це питання є для сільських районів та прифронтових територій, де наявність надійного транспорту має вирішальне значення.
Фото: nus.org.ua