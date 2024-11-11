Київ закупить п’ять нових трамваїв “Татра-Юг”: результати тендеру

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Наталія Габрух
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“Київпастранс” оголосив результати тендеру на закупівлю п'яти нових трамваїв для Києва, який проводили в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Переможцем торгів став український виробник “Татра-Юг”.

Очікувана сума закупівлі становила 493 мільйони гривень. ТОВ “Татра-Юг”, яке було єдиним учасником торгів, запропонувало поставити трамваї дешевше — за 490,6 млн грн. Згідно з умовами договору, постачання трамваїв заплановано до кінця 2025 року.

Нові трамваї будуть довжиною понад 26 метрів та складатимуться з трьох або менше наскрізних секцій, матимуть низьку підлогу по всій довжині. У кожному трамваї буде не менш як 60 місць для сидіння.

У вагонах буде щонайменше одне місце для крісла колісного та висувний пандус. Крім цього, у салоні будуть системи опалення та кондиціювання, відеоспостереження, Wi-Fi роутер, USB-порти. Також нові трамваї матимуть систему автономного ходу на прямій ділянці завдовжки кілометр.

Фото: tatra-yug.com.ua

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Опубліковано: 11 листопада 2024
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