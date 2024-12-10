FlixBus запускає три нові маршрути з України до Німеччини. Йдеться про сполучення Івано-Франківськ – Берлін, Чернігів – Кельн та Одеса – Бремен.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Одеса – Бремен

Перший рейс вирушить 10 грудня. Автобус прямуватиме через Умань, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Берлін і Гамбург. Відправлення з Одеси відбуватиметься у вівторок, середу та суботу, а з Бремена — у понеділок, четвер і суботу.

Чернігів – Кельн

Рейс стартує 16 грудня. Виїзд із Чернігова заплановано на 09:50, прибуття до Кельна — о 21:15 наступного дня. У зворотному напрямку автобус відправлятиметься з Кельна о 07:35 та прибуватиме до Чернігова о 20:00 наступного дня. Автобус робитиме зупинки в Києві, Житомирі, Рівному, Львові, а також у Берліні, Магдебурзі, Ганновері, Дортмунді, Ессені, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та аеропорту Кельн-Бонн.

Івано-Франківськ – Берлін

Перший рейс заплановано на 14 грудня. Зупинки будуть у Львові, Жешуві, Кельце, Лодзі та Познані. Відправлення з Івано-Франківська — у четвер та неділю, а з Берліна — у понеділок і п’ятницю.

Квитки на всі маршрути можна купити на сайті FlixBus.

Фото: FlixBus