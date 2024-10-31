FlixBus запускає новий автобусний маршрут із Києва до Мюнхена

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Ірина Маймур
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FlixBus запускає новий автобусний маршрут із Києва до Мюнхена.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, пише Delo.uа.

Це перше пряме сполучення між столицею України та Баварією, яке надає змогу українцям легко подорожувати до Італії, Франції, Хорватії та інших країн Європи через зручні пересадки в Мюнхені.

Маршрут нової лінії охоплює основні міста на шляху до Мюнхена: Київ, Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце, Вроцлав, Прагу, Нюрнберг та Інґольштадт.

Автобуси на цьому рейсі відправлятимуться щодня, з 1 листопада. Відправлення з Києва заплановано щоденно о 14:40, прибуття до Мюнхена о 20:20 наступного дня. У зворотному напрямку автобус виїжджатиме з Мюнхена о 08:30, прибуватиме до Києва на Центральний автовокзал о 15:40 наступного дня.

До того ж FlixBus додав рейси з Хмельницького до Бонна, Ольденбурга, Малаги й Мадрида.

Фото: FlixBus

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Опубліковано: 31 жовтня 2024
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