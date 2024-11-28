7 книжок грудня від українських видавництв

Фентезі, сімейні саги, антиутопії, книги у стилі dark romance від українських та іноземних авторів. Підготували для вас добірку новинок, якими потішили нас українські видавництва у грудні 2024 року.

“Вимикач. Книга 3”, Пенелопа Дуглас

Довгоочікуване продовження скандальної серії "Диявольська ніч" від авторки не менш скандального роману "Панк 57". Історія, що наробило шуму в американському та вітчизняному буктоках. Стильне видання із чорним зрізом ідеально пасує до dark romance атмосфери книги.

У третій частині оповідь ведеться від лиця Деймона, одного з четвірки Вершників, добре знайомих за попередніми книгами серії. Три роки тому Деймон опинився у в’язниці через Вінтер Ешбі. Тепер він на свободі та прагне помсти. Вінтер вірила, що у неї буде час втекти. Але помилилася. За роки ув'язнення Деймон ретельно спланував кожен крок помсти.

Він не просто хоче завдати їй болю. Він прагне знищити її. Деймон переконаний, що його несправедливо виставили злочинцем, а Вінтер – жертвою. Настав час довести усім – його родині, її родині, їхнім друзям, – що він ніколи не зміниться. У Деймона одна мета – перетворити їхні життя на кошмар. А Вінтер стане винагородою. Вишенькою на торті його помсти.

Історія має вікове обмеження 18+, містить гарячі сцени, а також епізоди з насиллям тощо.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 752 с

Ціна: 380 грн

Ідеально, якщо любите "Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон.

“Та, що стала сонцем. Осяйний імператор. Книга 1”, Шеллі Паркер-Чан

Цей фентезі-роман має чимало відзнак: дворазовий лауреат Британської премії фентезі, лауреат премії Astounding, фіналіст літературних премій "Лямбда", "Г'юго", "Локус" та "Дракон". В основі сюжету переосмислення приходу до влади імператора-засновника династії Мін. Тож перед вами альтернативна історія цього періоду у фентезі сеттінзі.

1345 рік, Китай потерпає під жорстоким правлінням монголів. Голодні селяни чули про великих людей хіба що в легендах. Як один із них, Джу Чонба, зуміє досягти величі? Смерть же його сестри, кмітливої та беручкої, нікого не здивує. Але коли на дітей нападають бандити, гине саме хлопчик.

Натомість дівчинка відчайно хоче вижити, тож, прикинувшись своїм братом, іде в монастир. Там Джу усвідомлює, що готова йти по головах, тільки б уникнути своєї долі. І є тільки один спосіб переписати свій фінал: зазіхнути на велич, що судилася її братові, та привласнити його долю.

"Та, що стала сонцем" є першою частиною дилогії. Оформлення книги у червоно-золотих кольорах під суперобкладинкою перегукується з естетикою самої історії. Тут ви знайдете інтриги, боротьбу за життя, кохання, зраду та вірність, пошуки власного призначення та ігри з долею, яку, все ж таки, можна змінити.

Видавництво: Рідна Мова

Кількість сторінок: 496 с

Ціна: 750 грн

Ідеально, якщо любите "Макову війну" Ребекки Кван.

“Голландський дім”, Енн Петчетт

Коли Сайрілу Конрою вдалося розбагатіти наприкінці Другої світової війни, перше, що він придбає, – розкішний маєток в передмісті Філадельфії. Голландський дім мав стати символом процвітання та згуртованості його родини, але перетворився на місце суперечок та розрухи...

Через мачуху діти Сиріла, Денні та Мейв, опиняються в злиднях, від яких так відчайдушно тікали їх батьки. Вони мусять триматися разом, аби вижити та зберегти непорушний родинний зв’язок. Проте портрет Мейв, що висів у вітальні маєтку, приховує страшну таємницю, розкриття якої змінить долі всіх.

Книга стала фіналісткою Пулітцерівської премії 2020 та номінанткою категорії "Найкращий історичний фікшн" Goodreads Choice Award 2019. Це насичена сімейна сага про п’ять десятиліть поневірянь і знахідок; про те, що деякі речі завжди важливіші за нескінченні багатства.

Видавництво: АРТБУКС

Кількість сторінок: 368 с

Ціна: 500 грн зі стандартним кольоровим зрізом (600 грн з лімітованим кольоровим зрізом)

Ідеально, якщо любите "Будинок на вулиці Тредд" Карен Уайт.

“Одна секунда, щоб закохатися”, Монінгер Крістіна

Сімнадцятирічні Ейвері, Ізабеллі, Одіні, Лі та Джозі найкращі подруги. Але одного літа Джоз зникає, і міцна дружба дівчат зазнає випробування таємницею. 10 років по тому Ейвері, вже популярна рок-зірка, повертається на острів своєї юності. Туди, де колись і зустрілася четвірка подруг.

Проте дівчина нещаслива. Її зрадив коханий Джейк, а спогади про зникнення Джозі не дають Ейвері спокою. А потім на острів прибуває і сам Джейк. Він налаштований повернути дівчину. Але чому він починає боротися за неї саме зараз, коли все втрачено?

Ця книга є першою частиною тетралогії "Розсікаючи хвилі", вона легка та динамічна. Тут чудово та незвично поєднуються романтика і детективне розслідування, до героїв одразу прикипаєш серцем та душею. До речі, видавництво зазначило, що обкладинки наступних частин тетралогії будуть складатися у цілісне зображення, як пазл.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 416 с

Ціна: 550 грн

Ідеально, якщо любите "Опік за опік" Дженні Хан та Шивон Вівіан.

“Над прірвою в іржі”, Павло Стех

У цьому художньому репортажі серед замальовок, ретроспекцій та роздумів автор здійснив мандрівку по периметру країни, задокументувавши реальність. У ній переплелись анекдоти про радянщину, контрабанда, горілка з томатним соком, галасливі діти, таксисти, панки, популярні пісні з 1990-х і, звісно, іржа як складник ландшафту приміських станцій, що тонкими нитками зшивають країну вздовж і впоперек.

Художній репортаж "Над прірвою в іржі" вперше було видано як переможця п'ятого конкурсу імені Майка Йогансена "Самовидець" із темою "Чому я ніколи звідси не поїду?" у 2017 році.

Оновлене видання від Vivat містить новий розділ про Авдіївку часів широкої війни, а також чорно-білі ілюстрації Діни Чмуж.

Чесна, без цензури, часом гірка та гостра художня документалістика від Павла Стеха наводить читача на глибокі роздуми про те, що ми вже пережили як народ та що на нас усіх чекає далі. Після кожного діалогу між фактурними героями Павло Стех додає власні роздуми на обговорену тему.

До речі, останній розділ книги Павло Стех дописав уже 2024 році, перебуваючи у лавах Сил оборони: як стрибок в останній вагон, повернення в Авдіївку, крайню точку безтурботної мандрівки п’ятирічної давнини.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 208 с

Ціна: 300 грн

Ідеально, якщо любите "Хто ти такий?" Артема Чеха.

“Саламбо”, Ґюстав Флобер

Історичний роман Гюстава Флобера, вперше опублікований у 1862 році. Дія відбувається в Карфагені безпосередньо перед і під час повстання найманців у 241-237 роках до нашої ери.

Орди некерованих найманців, які не отримали обіцяної оплати, підіймають криваве повстання. Саме серед цього мороку вперше зустрічаються Саламбо, верховна жриця богині Таніт і дочка полководця Гамількара, та зухвалий ватажок повстанців Мато. Здається, їхні долі не можуть бути пов'язані жодним чином. Проте кохання здатне поєднувати навіть ворогів…

Це книга про невиправдано жорстоку та безжальну війну, про таємничі релігійні культи, дикунську мораль, яка може здатися відсутністю моралі як такої, про пристрасть, перші порухи тілесної чуттєвості та містичне кохання. Якщо ви прихильник історій про античність, історичної прози – ця історія для вас.

Книга ілюстрована прекрасними графічними чорно-білими ілюстраціями Марії Химинець, які додають історії особливого шарму.

Видавництво: Стиле і стилос

Кількість сторінок: 300 с

Ціна: 450 грн

Ідеально, якщо любите "Кассандру" Лесі Українки.

“Червоне повстання”, Пірс Браун

Минуло сімсот років відтоді, як людство колонізувало інші планети. Могутній правлячий клас людей встановив жорстку соціальну ієрархію, засновану на кольорі шкіри, де Золоті на вершині правлять залізною рукою. Шістнадцятирічний Дерроу належить до Червоних - класу робітників, які трудяться під поверхнею Марса. У нього є дружина, яку він обожнює, сім’я, яка дає йому сили. У нього є кохання. І коли у нього це забирають, все, що залишається, – це помста.

Ця історія сподобається прихильник sci-fi, від неї віє атмосферою "Сталевого щура", якби його поєднали з сеттінгом "Фолауту". Хороша, витримана антиутопія, в якій чимало жорстоких моментів та шокуючих сцен. Тримає в напрузі, дуже динамічно та непередбачувано.

Історія має вікове обмеження 16+. Видання ілюстроване кольоровими ілюстраціями, яку допомагають на всі 100% зануритися у всесвіт книги.

Видавництво: АРТВИДАВНИЦТВО НЕБО

Кількість сторінок: 424 с

Ціна: 690 грн

Ідеально, якщо любите "451 градус за Фаренгейтом" Рея Бредбері.