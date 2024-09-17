Журі Букерівської премії оголосило фіналістів 2024 року: список

Журі Міжнародної Букерівської премії оголосило короткий список книжок, які претендують на нагороду у 2024 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Букерівської премії.

Цьогоріч до списку увійшла рекордна кількість жінок – одразу п'ять авторок.

Востаннє жінки вигравали Букерівську премію у 2019 — тоді нагороду розділили канадська письменниця Маргарет Етвуд за “Заповіти” (The Testaments) та британська авторка Бернардін Еварісто за “Дівчина, жінка, інше” (Girl, Woman, Other).

Шортлист Букерівської премії-2024:

Held (“Затримано”), Енн Майклз;

Creation Lake (“Озеро Творіння”), Рейчел Кушнер;

Orbital (“Орбітальний”), Саманта Гарві;

James (“Джеймс”), Персіваль Еверетт;

The Safekeep (“Сховище”), Яель ван дер Вуден;

Stone Yard Devotional (“Кам’яний двір”), Шарлотта Вуд.

Переможців премії оголосять 12 листопада у Лондоні.

Фото: з офіційного сайту Букерівської премії