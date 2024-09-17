Журі Букерівської премії оголосило фіналістів 2024 року: список

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Наталія Габрух
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Журі Міжнародної Букерівської премії оголосило короткий список книжок, які претендують на нагороду у 2024 році.

Про це йдеться на офіційному сайті Букерівської премії.

Цьогоріч до списку увійшла рекордна кількість жінок – одразу п'ять авторок.

Востаннє жінки вигравали Букерівську премію у 2019 — тоді нагороду розділили канадська письменниця Маргарет Етвуд за “Заповіти” (The Testaments) та британська авторка Бернардін Еварісто за “Дівчина, жінка, інше” (Girl, Woman, Other).

Шортлист Букерівської премії-2024:

  • Held (“Затримано”), Енн Майклз;
  • Creation Lake (“Озеро Творіння”), Рейчел Кушнер;
  • Orbital (“Орбітальний”), Саманта Гарві;
  • James (“Джеймс”), Персіваль Еверетт;
  • The Safekeep (“Сховище”), Яель ван дер Вуден;
  • Stone Yard Devotional (“Кам’яний двір”), Шарлотта Вуд.

Переможців премії оголосять 12 листопада у Лондоні.

Фото: з офіційного сайту Букерівської премії

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Опубліковано: 17 вересня 2024
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