Журі Букерівської премії оголосило фіналістів 2024 року: список
Журі Міжнародної Букерівської премії оголосило короткий список книжок, які претендують на нагороду у 2024 році.
Про це йдеться на офіційному сайті Букерівської премії.
Цьогоріч до списку увійшла рекордна кількість жінок – одразу п'ять авторок.
Востаннє жінки вигравали Букерівську премію у 2019 — тоді нагороду розділили канадська письменниця Маргарет Етвуд за “Заповіти” (The Testaments) та британська авторка Бернардін Еварісто за “Дівчина, жінка, інше” (Girl, Woman, Other).
Шортлист Букерівської премії-2024:
- Held (“Затримано”), Енн Майклз;
- Creation Lake (“Озеро Творіння”), Рейчел Кушнер;
- Orbital (“Орбітальний”), Саманта Гарві;
- James (“Джеймс”), Персіваль Еверетт;
- The Safekeep (“Сховище”), Яель ван дер Вуден;
- Stone Yard Devotional (“Кам’яний двір”), Шарлотта Вуд.
Переможців премії оголосять 12 листопада у Лондоні.
Фото: з офіційного сайту Букерівської премії
Опубліковано: 17 вересня 2024