“Київ Цифровий” додав нові функції для зручного паркування: які саме
У застосунок “Київ Цифровий” додали нові функції для власників автомобілів, які спрощують процес контролю за витратами на паркування.
Про це повідомив заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку Петро Оленич.
Відтепер користувачі зможуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону, що допоможе не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат.
Сповіщеннями можна керувати в налаштуваннях застосунку. Вони доступні для користувачів Android та iOS.
“Нові функції допоможуть водіям контролювати свої витрати на паркування. Застосунок постійно вдосконалюється і пропонує нові сервіси для підвищення комфорту та безпеки в місті”, — каже Петро Оленич.
Фото: Unsplash, “Київ Цифровий”
Опубліковано: 22 жовтня 2024
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