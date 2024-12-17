“Укрзалізниця” відремонтує два електропоїзди “Тарпан” за 245 мільйонів гривень

“Укрзалізниця” відремонтує два електропоїзди серії ЕКр1 (“Тарпан”) за 245 мільйонів гривень.

Про це йдеться в оголошенні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Тендер виграв ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”. Вартість робіт оцінюється у 244 мільйони й 950 тисяч гривень. Вони мають бути виконані до закінчення 2026 року.

Відомо, що електропоїзд серії ЕКр1 “Тарпан” був створений у 2011-2012 роках на найбільшому в Україні вагоноремонтному заводі у Кременчуці. “Укрзалізниця” прийняла до експлуатації два потяги цієї моделі 31 січня 2013 року. У свій перший рейс “Тарпани” вирушили 24 червня 2014 року з Києва до Львова та Одеси.

Фото: railway.supply