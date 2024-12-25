Економіка майбутнього: як DAO змінюють корпоративне управління?

Поява технології блокчейн дозволила створити як криптовалюти, так і нові типи організаційних структур. Завдяки криптовалютній біржі Binance можна не лише дізнатися актуальний курс BTC долар , але й безпечно та прозоро займатися інвестуванням та трейдингом криптовалюти. Децентралізовані автономні організації (DAO) надають можливість досягати різних цілей — від перевірки цілісності офчейн-даних до об’єднання коштів учасників для венчурних інвестицій.

Що таке DAO та їхні ключові відмінності від традиційних компаній

Абревіатуру DAO можна розшифрувати як «децентралізована автономна організація». Це організація, яка заснована на блокчейн-технології, тобто керується комп’ютерним кодом та знаходиться під керівництвом спільноти, а не окремих осіб чи централізованих органів.

Окрім відсутності централізованої влади, до ключових відмінностей DAO від традиційних компаній належать:

прозорість;

демократичність;

автономність.

Усі рішення та дії зафіксовані у блокчейні, завдяки цьому забезпечується повна прозорість діяльності DAO. Кожна дія є публічною, що мінімізує ризик корупції та підвищує довіру до організації. Також діяльність може бути перевірена будь-ким, тому члени довіряють цілісності DAO та притягують один одного до відповідальності за дії.

Учасники організації мають право безпосередньо впливати на її розвиток — це підвищує демократичність. DAO подобається криптоентузіастам тим, що командна робота стає більш справедливою.

У структуру кожної DAO вбудовані правила, що визначають поведінку організації. Це і дозволяє їй функціонувати автономно без центрального керівництва.

Як DAO змінюють корпоративне управління?

DAO мають потенціал для того, щоб повністю змінити спосіб корпоративного управління. Ці організації допомагають багатьом блокчейн-проєктам досягти ідеальної децентралізації.

У порівнянні із традиційними формами корпоративного управління децентралізовані організації усувають усі транзакційні витрати третіх сторін. DAO «платить» лише за те, що існує у системі блокчейну, тим самим збільшуючи свій прибуток.

Розвиток здійснюється також і завдяки спільноті, адже кожен власник токена має повноваження ухвалювати рішення. Варто зазначити, що ці повноваження пропорційні токенам, які має учасник, але вони не надають більше привілеїв або прав. У власників є право вносити зміни, які спонукають протокол до розвитку. Це робить DAO корисним і насправді демократизованим простором.

До недоліків цієї нової технології уналежнюють побоювання щодо безпеки, законності та структури. Можуть виникати певні юридичні питання, які вимагатимуть від учасників боротьби з регіональними законами. Але все ж таки юридичні проблеми з децентралізованими організаціями поступово вирішуються, тож усе більша кількість підприємств буде створювати платформи DAO для власного бізнесу. Це допоможе автоматизувати певні аспекти основної діяльності та отримати прибуток.

DAO — це новий підхід до організаційного управління. Тут блокчейн-технологія використовується для створення демократичних, інклюзивних та прозорих спільнот.