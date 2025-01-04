У Бородянці відновили багатоповерхівку, пошкоджену росіянами у 2022 році

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Наталія Габрух
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У Бородянці коштом UNITED24 відновили будинок на вул. Центральній, 306. Він був пошкоджений росіянами навесні 2022 року.

Про це повідомив т. в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

До повномасштабної війни у будинку проживали 150 людей. Загальна кількість квартир — 50. Завдяки капітальному відновленню багатоповерхівки люди нарешті можуть повернутися у свої домівки.

“В будинку відремонтували покрівлю, вентиляційні шахти, замінили вхідні двері, відремонтували балкони, встановили вікна. Частково замінили внутрішні двері, перегородки, відновили системи електропостачання, водопостачання та каналізації”, — написав Микола Калашник.

Технічний нагляд за всіма процесами відбудови здійснює Програма розвитку ООН. Загалом завдяки ініціативі UNITED24 на Київщині відновлюють 18 багатоквартирних будинків.

Фото: Микола Калашник

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Опубліковано: 04 січня 2025
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