“Планета Кіно” запустила власний онлайн-кінотеатр: які фільми там є

Українська мережа кінотеатрів “Планета Кіно” запустила власний онлайн-кінотеатр.

Про це пише ain.ua.

Наразі платформа перебуває у бета-версії та доступна на оновленому сайті , мобільному застосунку, а також додатках для SmartTV на системах Tizen та Android.

Онлайн-кінотеатр працює за концепцією Discovery Set. Щотижня до перегляду доступні чотири фільми або ж 16 на місяць. Кожна стрічка залишається на платформі протягом місяця — як у звичайному кінотеатрі.

До кожного фільму створили спеціальні матеріали: передфільм для занурення у контекст і післяфільм із розбором або інтерв’ю з творцями.

Наразі у бібліотеці доступні 15 фільмів. Це “Емілія Перес”, дві частини "Пригод Паддінгтона", "Полуничний маєток", "Анатомія падіння", "Фрагменти льоду", "Чотири душі Койота", "Королівство тварин", "Керол", "Неймовірна подорож на Північний Полюс", "Відблиск", "Анлантида", "Слабачка", "Про траву, що засихає" та "Алькатррас".

Для підписників є три тарифи:

Побачення — 39 грн на 3 дні.

Дружба — 129 грн на місяць.

Любов — 699 грн на 6 місяців.

Фото: BestForAndroid