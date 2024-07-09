“Планета Кіно” запускає власний онлайн-кінотеатр: коли він запрацює
Мережа кінотеатрів “Планета кіно” запускає власний онлайн-кінотеатр.
Про це Дмитро Деркач, співвласник “Планети кіно”, розповів у мініфільмі про новий проєкт.
Новий стримінговий сервіс матиме назву “Планета Онлайн”. Щомісяця там будуть виходити обрані фільми з кінорейтингів.
“Планета кіно” готуватиме додаткові інформаційні матеріали про деталі створення кожного фільму, задум режисера, особливості розвитку сюжету. Кожен фільм супроводжуватимуть ролики, анонси без спойлерів до перегляду та післяфільми.
Компанія розробила власний застосунок для телевізорів, згодом його планують зробити доступним і для планшетів. Запуск нового сайту та мобільного застосунку запланований на 15 липня.
Фото: “Планета Кіно”
Опубліковано: 09 липня 2024
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