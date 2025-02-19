У застосунку “Повітряна тривога” з’явилася можливість вибору локації для точніших сповіщень

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Ірина Маймур
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Застосунок “Повітряна тривога” отримав оновлення 6.3, яке дозволяє користувачам обирати конкретну локацію для більш точних попереджень про небезпеку.

Що змінилося у версії 6.3

  • Вибір локації – сповіщення про загрози стали точнішими.
  • Налаштування повідомлень – можна увімкнути або вимкнути попередження про підвищену небезпеку.

Оновлення вже доступне для iOS та Android. Якщо застосунок не оновився автоматично, його можна оновити вручну або перевстановити.

Застосунок розробили Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Мінцифри. Його вже завантажили понад 26 млн разів, а понад 6 млн користувачів отримують оперативні сповіщення про ракетні удари, артобстріли, вуличні бої, хімічні та радіаційні загрози.

Фото: Главком

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Опубліковано: 19 лютого 2025
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