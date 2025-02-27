Дивіться, яку жовту цеглу створили активісти для реставрації пам'яток

У Києві активісти показали перший зразок жовтої цегли, якою можна реставрувати пам'ятки, пошкоджені внаслідок повномасштабної війни.

Про це повідомив пам'яткохоронець Дмитро Перов.

За його словами, перша київська жовта цегла вироблена після перерви у близько 100 років. Вона могла б стати в нагоді для відбудови історичних будівель, оскільки лише відтінком відрізнялася б від оригіналу, а сліди реставраційних втручань були б майже непомітними. Він також зареєстрував петицію із закликом реставрувати пам'ятки, які постраждали внаслідок обстрілів.

З початку повномасштабного вторгнення рф у Києві зазнали істотних руйнувань більше 20 памʼяток історії та культури. Загалом більше 50 історичних будівель потребують капітального ремонту або повного відновлення.

Одним із них є будинок Йосифа Лева 1900-х років, що отримав пошкодження 17 жовтня 2022 року. З того часу історичну будівлю ніхто не відновлює, а у Київській міській раді навіть планували знести. Будинок на вулиці Жилянській, 116-А, як і більшість історичної забудови Києва складений із жовтої цегли, виготовленої зі спондилової глини, що була поширена на берегах Дніпра.

Фото: Дмитро Перов