У Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію. Влітку запустять ще одну

241
Ірина Маймур
share share

У Чорнобильській зоні запрацювала перша сонячна електростанція, повідомляє “РБК-Україна”.

Її потужність становить 763 кВт. Це 2244 монокристалічні сонячні модулі на площі 13 тис. кв. м., пише Міндовкілля.

Об’єкт забезпечуватиме електроенергією адміністративні будівлі та інфраструктуру Чорнобильської зони.

Як повідомила міністр захисту довкілля Світлана Гринчук, ідею будівництва обговорювали ще з 2019 року, але реалізацію затримала повномасштабна війна.

Проєкт втілили за підтримки Іспанії. Вартість робіт склала 30 млн гривень.

Влітку в зоні планують відкрити ще одну сонячну електростанцію — вдвічі потужнішу. За словами міністерки, цей крок є не лише відповіддю на російські атаки по енергосистемі, а й частиною довгострокової трансформації зони відчуження.

“Ця територія, як ніяка інша в Україні, підходить для розвитку відновлювальної енергетики, сонячної і вітрової генерації”, — наголосила вона.

На її думку, Зона відчуження може стати хабом відновлювальної енергетики.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна; Міндовкілля

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 квітня 2025
share share
McDonalds відкрився в Ужгороді – це перший цілодобовий заклад в Україні McDonalds відкрився в Ужгороді – це перший цілодобовий заклад в Україні На Київщині зводять нові будинки для родин, які втратили житло через війну: фото На Київщині зводять нові будинки для родин, які втратили житло через війну: фото Зруйнований росіянами трансформатор став експонатом Музею війни: фото Зруйнований росіянами трансформатор став експонатом Музею війни: фото На Либідській досі перебудовують “Літаючу тарілку”. Активісти звернулися до прокуратури На Либідській досі перебудовують “Літаючу тарілку”. Активісти звернулися до прокуратури
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.