У Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію. Влітку запустять ще одну

У Чорнобильській зоні запрацювала перша сонячна електростанція, повідомляє “РБК-Україна”.

Її потужність становить 763 кВт. Це 2244 монокристалічні сонячні модулі на площі 13 тис. кв. м., пише Міндовкілля.

Об’єкт забезпечуватиме електроенергією адміністративні будівлі та інфраструктуру Чорнобильської зони.

Як повідомила міністр захисту довкілля Світлана Гринчук, ідею будівництва обговорювали ще з 2019 року, але реалізацію затримала повномасштабна війна.

Проєкт втілили за підтримки Іспанії. Вартість робіт склала 30 млн гривень.

Влітку в зоні планують відкрити ще одну сонячну електростанцію — вдвічі потужнішу. За словами міністерки, цей крок є не лише відповіддю на російські атаки по енергосистемі, а й частиною довгострокової трансформації зони відчуження.

“Ця територія, як ніяка інша в Україні, підходить для розвитку відновлювальної енергетики, сонячної і вітрової генерації”, — наголосила вона.

На її думку, Зона відчуження може стати хабом відновлювальної енергетики.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна; Міндовкілля