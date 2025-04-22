5 детективів від українських авторів

Небезпечні розслідування, де кожен може виявитися винним. Похмурі локації, проте з таким знайомим вайбом рідних українських міст. Фатальні детективи-жінки та їхні колеги чоловіки, що готові на будь-що, аби вистежити злочинця та покарати винних.

Якщо ви шукаєте хороші детективні історії від українських авторів та авторок – зверніть увагу на книги з цієї підбірки, що потішить прихильників жанру крутими новинками.

Заклятий місяць

Авторка: Аліса Гаврильченко

Інспектор охоронної фірми отримує поранення, переслідуючи грабіжника ювелірної крамниці в Кременчуці. Фатальна жінка приїжджає в Україну, щоб виконати завдання китайського мільярдера.

Колишній викладач київського університету вплутується в розслідування одразу трьох убивств на Херсонщині. А степами “Асканії-Нової” блукає загадковий вовк. Дивним чином шляхи героїв перетинаються.

Можливо, це прокляття зниклого золота херсонських поміщиків. Чи, може, кривава аура легендарного діаманта “Сяйво місяця”, втраченого в Україні після збиття “Боїнга 777”. Під Олешківськими пісками заховано багато таємниць, і не всі їх варто розкопувати…

Детектив, в якому оригінально інтерпретуються різні легенди про найбагатшу жінку тодішньої імперії – Фальц-Фейн. Саспенс, динаміка, знайомі локації українських міст, харизматична головна героїня, що втілює розкішний образ справжньої femme fatale. У “Заклятому місяці” фантастично переплітаються дві сюжетні лінії: містична та детективна.

Видавництво: Жорж

Кількість сторінок: 248 с

Ціна: 290 грн

Гра

Авторка: Юлія Костенко

Детективна агенція "Вацлав та сини" за час роботи бралася за різні випадки. Але ця справа одразу викликала у слідчих погані передчуття. Приятель попросив Вацлава Ромського допомогти його підлеглій Варварі. Її ДНК було знайдено на місці вбивства молодої жінки, тож Варя стала головною підозрюваною. Але вона нікого не вбивала!

Під час розслідування детективи дізнаються про ще кількох жертв. І біля тіла кожної вбивця залишив свій знак, наче заклик до гри. Схоже, що зупинятися він не збирається. Колись саме з Варі почалася його моторошна розвага. І вона має зіграти головну роль у його фінальній виставі...

“Гра” заметчиться особливо читачам, що шукають неординарні історії поза сеттінгами скандинавських, британських і американських детективів. Яскраві персонажі, багаторівневий сюжет, не картонні вороги, від яких стає справді моторошно. Сюжет розгортається за висхідною, спочатку повільно, а потім поступово підсилюючи напругу аж до шокуючого фіналу.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 432 с

Ціна: 300 грн

Крок

Авторка: Наталія Чайковська

Головна героїня роману Рита з підліткового віку має важку психологічну травму. Зараз вона тренує дітей і навчає їх самозахисту. Та коли сестра однієї з її учениць після поїздки на конкурс танцювальних колективів заявила про зґвалтування, привиди минулого наздоганяють Риту.

Намагаючись допомогти жертві, яку до того ж замість підтримки починають цькувати у соцмережах і називати брехухою, Рита і сама згодом отримує погрози. Невже ніхто не збирається карати ґвалтівника за те, що він скоїв? Рита з цим не згодна, тому бере ініціативу в свої руки.

Книга оповідає лише про кілька днів життя героїні, але в ретроспективі осмислює події, що колись спіткали дві родини. Ця детективна історія з елементами трилеру залишає по собі не тільки сильні емоції, але й думки про те, наскільки важливо підтримувати, розуміти тих, хто пережив насильство.

Видавництво: Нора-друк

Кількість сторінок: 255 с

Ціна: 330 грн

Незнайомці вночі

Автор: Ксенія Томашева

Одного сніжного вечора сусідка Маркіяна загадково зникає з власної оселі. У нормальному житті людина викликала б поліцію або знизала плечима й повернулася до своїх справ. Проте Маркіян, типовий інтроверт, чомусь вирішує навідатися в той дім. Він бачить відчинені двері… повний розгардіяш усередині. Таємнича заметіль закручує події, заплутує усе, перетворюючи звичне й знайоме на химерне й жахливе.

Кіберзлочинці, повідомлення з погрозами, уривки шкідливого коду, шпигунські ігри, поліцейські, слідчий СБУ з псевдо Мольфар. І цей дивний сніговій… Здається, це він смикає людей за невидимі ниточки, змушуючи їх грати у власну гру.

“Незнайомці вночі” ідеально поєднуються під однією обкладинкою жахастик, романтику та детектив з напруженим сюжетом та харизматичним головним героєм-інтровертом. Тут кожен може виявитися причетним до зникнення, а відчуття небезпеки лине звідусіль.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 224 с

Ціна: 370 грн

Холодне поле

Автор: Данило Клочко

Через сім років після злодіянь Звіра Холодне Поле знову стискає страх. У містечку з’являються моторошні скульптури – витончені, реалістичні, але створені… з людських тіл. Це біблійні сцени – падіння, каяття, Судний день. І за цими зловісними витворами стоїть Митець. Хто він? Який сенс у його кривавих інсталяціях? Слідчі Денис Чорний та Артур Ковальський знову стикаються з жахом, де межа між мистецтвом і смертю розмивається.

“Холодне поле” – продовження першої частини історії під назвою “Андрофаги”. У цій напруженій історії паралельно з жахаючими оповідями про моторошного злочинця осмислюються теми провини і спокути життя і смерті, натхнення та жаху.

До речі, якщо ви не читали першу частину, палко рекомендуємо почати з неї, аби отримати максимальне задоволення від прочитаного.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 680 с

Ціна: 600 грн

Фото: alisa.booka, ksd_kryvyi_rig, ua_book_time.