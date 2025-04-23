UAnimals запустили платформу з лекціями за донат: усі внески підуть на порятунок тварин

Команда UAnimals презентувала благодійну платформу “Балачка” з відеолекціями на різні теми.

Доступ до контенту можна отримати за донат від 200 грн. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу тваринам.

На платформі вже доступні лекції від підприємця Андрія Федоріва, військового Масі Найєма, коміка Василя Байдака, учасників гурту Tember Blanche та інших. Теми охоплюють маркетинг, креатив, історію, сексуальну освіту, ШІ, літературу, мистецтво й безбар’єрність.

Одна балачка триває від 10 до 40 хвилин. До кожної лекції додається бонусне відео з “топ-5” від спікера — наприклад, улюблених слів, ранкових ритуалів чи лайфхаків для життя.

Щоб прослухати лекцію, потрібно:

зайти на сайт “Балачка”;

обрати лекцію;

зробити внесок від 200 грн;

отримати доступ до відео.

"Ми створили "Балачку" як колообіг добра та користі в природі: ви отримуєте знання, а ми — можливість рятувати тварин", — пояснюють у UAnimals.

Фото: “Балачка”; Getty Images