Фентезі, трилер і нонфікшн: 7 книг червня від українських видавництв

Епічна сутичка за сенс існування всесвіту чи чуттєва романтична пригода. Карколомний нонфікшн, що розкриває таємниці людського мислення, або динамічне фентезі. Загадкові зникнення жінок і секрети минулого, розкриття яких загрожує всім причетним. Червень обіцяє бути книжково-насиченим, тож запрошуємо обрати історію до смаку з цієї добірки.

“Ключ від Потойбіччя”, Таня Гуд

Двері у Вирій відімкнено, і тепер лишилося зовсім обмаль часу, коли трьом світам настане кінець. Баланс порушено, і Зоряна намагається зарадити цьому, шукаючи відповіді у своєму минулому, але правда може виявитися геть неочікуваною.

І дедалі частіше колишня смертна, а тепер уже богиня змушена звертатися до своїх темних сил, бо має продовжувати боротьбу й зробити вибір: урятувати світи або своє кохання. На неї чекає битва, і вона вже знає, як усе скінчиться, але, хай там що, Зоряна повинна дійти до кінця.

“Ключ від Потойбіччя” – фінальна частина трилогії в жанрі київського фентезі. Тут на читача чекають: епічна фінальна битва між добром та злом, мольфари, древні богині та українська міфологія, запекла боротьба за справедливість та сутички з могутніми сутностями. Та звісно ж, пристрасна любовна лінія, реалізована у стосунках головних героїв: Зоряни та Свята.

Видавництво: READBERRY

Жанр: міське романтичне фентезі

Кількість сторінок: 448

Ціна: 570 грн

Ідеально, якщо любите: “Місто кісток” Кассандри Клер і “Гонихмарника” Дари Корній

“Сад Метеликів”, Дот Гатчисон

Неподалік від затишного маєтку є прекрасний сад, де живуть викрадені молоді жінки з татуюваннями метеликів на шкірі. Їх тут утримує садівник – жорстокий збоченець, одержимий колекціонуванням унікальних експонатів. Але нарешті про таємничий сад стає відомо, і одна з уцілілих жертв дає свідчення.

Агенти Віктор Ганноверіан та Брендон Еддісон мають розплутати одну з найогидніших справ за всю їхню кар’єру. Утім, дівчина, яка називає себе Майєю, і сама є неабиякою загадкою. Вона розповідає агентам про життя в саду – страшну історію садівника, людини, готової на все, аби утримати красу в полоні. Але чим більше агенти дізнаються, тим частіше замислюються над тим, що саме вона й досі приховує…

Цей трилер можна описати одним словом: витончений. Він дещо нагадує культового "Парфумера" Патріка Зюскінда. Однак тут читач повинен розкрити таємниці моторошного Садівника та його жертви, яка приховує навіть більше, ніж божевільний маніяк.

Видавництво: Vivat

Жанр: трилер

Кількість сторінок: 384

Ціна: 220 грн

Ідеально, якщо любите: “Хірург” Тесс Ґеррітсен

“Невпокорене небо”, Фонда Лі

Естер з дитинства марила рухами – величними птахами, оспіваними в легендах. Мріяла, що одного дня зможе стати рухаркою і полювати під безкраїм небом разом із цими неймовірними створіннями. Та, пройшовши жорсткий вишкіл у царській соколярні, дівчина розуміє, що головний іспит у неї попереду.

Чи зможе вона завоювати довіру своєї першої птахи Захри й бути ідеальною партнеркою для неї? Рухи – досконалі безжальні вбивці, а їхня головна здобич – мантикори. Естер без вагань готова присвятити все своє життя одному монстру, аби знищити іншого – того, що багато років тому зруйнував її сім’ю.

Повість отримала нагороду Aurora Award і стала фіналісткою премії British Fantasy. Динамічний сюжет, продуманий унікальний світ, харизматичні герої, що борються за право бути собою та можливість вижити у жорстоких рамках місцевих законів – у цю історію поринаєш із головою та не можеш (і не хочеш) відірватися до останньої сторінки.

Видавництво: "Жорж"

Жанр: фентезі

Кількість сторінок: 230

Ціна: 176 грн

Ідеально, якщо любите: “Король Відьом” Марти Веллс та “Сезон кісток” Саманти Шеннон

“Зникла жінка”, Мері Кубіка

Першою зникає Шелбі Тебов. Згодом неподалік щезають і Мередіт зі своєю донькою Делайлою. Та чи пов’язані між собою ці випадки? У пошуках зачіпок поліція починає розслідування, яке зрештою ні до чого не призводить. Запитань залишається більше, ніж відповідей, тож справу закривають.

Одинадцять років потому одна зі зниклих дівчат, Делайла, повертається. Усі хочуть з’ясувати, що з нею трапилося й де вона була весь цей час. Проте ніхто не готовий до приголомшливої правди.

“Зникла жінка” стала бестселером New York Times і розійшлася тиражем понад мільйон примірників, потрапила в список Indie Next і стала фіналісткою премії Audie Award.

Видавництво: ARTBOOKS

Жанр: трилер

Кількість сторінок: 368

Ціна: 450 грн (зі звичайним зрізом), 550 грн (з лімітованим зрізом)

Ідеально, якщо любите: “Леді в озері” Лаури Ліпман та “Озеро спокою” Рейчел Кейн

“Голос Арчера”, Міа Шерідан

Приїхавши до сонного містечка Пеліон на березі озера в штаті Мен, Брі Прескотт сподівається, що тут нарешті знайде спокій, якого так відчайдушно шукає. Та вже першого дня в Пеліоні вона знайомиться з Арчером Гейлом – відлюдником, емоційних страждань якого ніхто, крім Брі, не помічає.

Роман “Голос Арчера” розповідає про дівчину, яка прикута до спогадів про одну сумну ніч і про хлопця, почуття якого є ключем до її свободи. Історія про тихого, болючого самітника і його кохану, яка сподівається віднайти свій голос. Книжка розповість про долю, страждання від минулих травм і цілющу силу любові.

Видавництво: "РМ"

Жанр: романтична проза

Кількість сторінок: 432

Ціна: 500 грн

Ідеально, якщо любите: “Літо порушених правил” К. Л. Волтер

“Нарцис у розквіті: Альтернативна історія селфі”, Метт Кохун

Багато хто каже, що людство потопає в нарцисизмі, що технології зробили нас одержимими собою і ця тенденція всіх погубить. Британський автор Метт Кохун пропонує альтернативне бачення нарцисизму й селфі. Він повертається до первісного міфу про Нарциса й однойменну квітку, заперечуючи моралізаторство культурної критики: зацикленість людства на собі не призведе до його загибелі.

Автор змушує задуматися, чи не є селфі вираженням прагнення до трансформації? І ким людина може стати, скинувши маску? Через фотографії й автопортрети автор досліджує явище нарцисизму, стверджуючи, що питання суб’єктності турбувало людей повсякчас.

Видавництво: #книголав

Жанр: нонфікшн

Кількість сторінок: 304

Ціна: 530 грн

Ідеально, якщо любите: “Чому люди тупі? Психологія дурості” за редакцією Жана-Франсуа Марміона

“Смерканок”, Джей Крістофф

Ітрейська Республіка занурюється у хаос після найбільших ігор в історії Богодола, що завершилися найзухвалішими вбивствами. Мію переслідують Клинки Багряної Церкви та люмінатії. Вона може не вибратися живою з Міста кісток і мостів. Її наставник Меркуріо – у лапах ворогів, а заклятий ворог стоїть за крок від абсолютної влади над Республікою.

Наближається істиннотьма, і якщо у Мії є хоч якась надія перемогти та врятувати свою сім’ю, вона мусить здійснити небезпечну подорож у пошуках останніх відповідей на загадку свого життя. На Республіку, можливо, востаннє опускається ніч…

Історія Джея Крістоффа поєднує приховану темряву, криваві зради та безжальну магію. На читача очікують битви, біль, гнів та епічне завершення трилогії.

Видавництво: "Небо"

Жанр: епічне фентезі

Кількість сторінок: 672

Ціна: 790 грн

Ідеально, якщо любите: “На лезі клинка” Джо Аберкромбі