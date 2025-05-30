Війна, любов і переклад: 8 подій вікенду на “Книжковому Арсеналі”

29 травня у Києві стартував ХІІІ “Книжковий Арсенал”. Цьогорічна фокус-тема — “Все між нами — переклад”. Кураторками виступили історикиня, професорка Єльського університету Марсі Шор і письменниця, членкиня українського PEN Оксана Форостина.

Програмна частина фестивалю пройде на семи сценах першого поверху "Старого арсеналу". Вона охопить лекції, дискусії, інтерв'ю, читання та перформанси — загалом понад 300 подій.

Ми обрали вісім подій “Книжкового Арсеналу” для відвідування цього вікенду.

Музично-літературний перформанс. “Lost in Translation”: листи про любов і війну

“Lost in Translation” — це про універсальну мову, якій не потрібен переклад. Про мову любові та власне саму любов. В умовах війни мова любові може загубитись у перекладі обставин і щоденних випробувань, а слова вдячності і визнання — не дійти до адресата крізь відстань і втому. Вечір листів-есеїв про любов і підтримку до своїх коханих і близьких.

Співорганізатори події — The Ukrainians Media. Серед учасників: Марічка Паплаускайте, Віра Курико-Агієнко, Мирослава Барчук, Світлана Ройз, Артем Чапай, Дмитро Крапивенко.

Коли: п'ятниця, 30 травня, 18:00 – 19:00

Локація: Вулична сцена

Кіноперфоманс “Василина” (1928) із музичним супроводом наживо від “ДваТри” та Symonenko

Репрем’єра фільму “Василина” режисера Фавста Лопатинського, сценарій — Михайло Яловий, за оповіданням Івана Нечуя-Левицького “Бурлачка”. Подія циклу “Літературний кіноканон”, де Довженко-Центр досліджує кінематографічні екранізації літературної класики.

Подія обіцяє бути емоційною та чуттєвою, занурюючи гостей у вир зустрічі українського кіно й музики.

Коли: п'ятниця, 30 травня, 20:30 – 21:30

Локація: Вулична сцена

Кадр з фільму “Василина”. Зображення: Довженко-Центр

Презентація першого ветеранського видавництва markobook

Видавництво markobook засноване у 2016 році ветераном Марком Мельником. У 2014-му він пішов добровольцем у розвідку тоді ще батальйону “Азов”. Далі була робота військовим журналістом, водієм-парамедиком на реанімобілі, участь у Широкинській операції та звільнення зі служби у 2016 році. Тоді ж Марко Мельник став приватним видавцем. Але після 24 лютого 2022-го він приєднався добровольцем до 206-го окремого батальйону ТРО ЗСУ, взявши участь в обороні Києва та боях за Ірпінь.

До 2023 року діяльність видавництва стала на паузу. Повернути справу до життя вдалося за підтримки Українського ветеранського фонду. Видавець підкреслює, що його мета — показати ветеранам цінність їхнього військового досвіду і те, що їх цінують інші. Також важливо зафіксувати їхню участь і мотивацію у війні.

Учасники: Марко Мельник, Євген Букет, Оксана Герасимюк, Роман Коваль.

Коли: субота, 31 травня, 18:30 – 19:30

Локація: Авторська сцена

Ольга Сємьонова-Тян-Шанська. «Життя «Івана» . Markobook

“Вільний у полоні”: презентація книжки Ігоря Козловського

Історик, релігієзнавець, філософ сучасності, науковець, поет, українець із великим серцем, людина з енциклопедичними знан­ня­ми та глибинною мудрістю — таким ми пам’ятаємо Ігоря Козловського. З нього знущалися у полоні так званої “ДНР”, де він пробув близько двох років, та навіть в ув’язненні зберіг гідність і внутрішню волю.

Уперше на "Книжковому Арсеналі" колеги й учні Ігоря Козловського презентують книжку-монолог, до якої увійшли його інтерв'ю та лекції різних років. Це видання є посвятою, вдячністю і даниною любові до людини з великим серцем і глибинною мудрістю.

Співорганізатор: “Видавництво Старого Лева”. Учасники: Анна Грувер, Олександра Матвійчук, Костянтин Сігов. Модерує Тетяна Терен.

Коли: субота, 31 травня, 13:30 – 14:30

Локація: Авторська сцена

Презентація книги “Очі Маріуполя”. Панельна дискусія “Як це — полон?”

“Очі Маріуполя” — це відбиток історії, що творилася у всіх на очах. Живий нерв, сплетений з телефонних розмов, які чули стіни зруйнованої “Азовсталі”, з повідомлень, які надсилали з оточеного гарнізону, з почуттів, застиглих у лініях малюнків коханих. Ця книга — це уривки з переписок і дзвінків. Це фото та історії героїчних оборонців; малюнки, які присвячували їм кохані та митці з усієї країни.

Видання містить QR-коди з відео із приватних архівів героїв, тож читач може разом із ними поблукати руїнами заводу у пошуках їжі або пробігтись по Маріуполю під час обстрілу. А приховані фото героїв, які сьогодні перебувають у російському полоні, з'являться на сайті проєкту щойно вони повернуться додому. Читач зможе роздрукувати ці фото і вклеїти в свій примірник книги.

Організатором події виступає платформа “АЗОВ.ONE”. Учасники: Анастасія Дмитрук, Геннадій Сухарніков ("Репортер"), Владислав Дутчак ("Доцент"), Дмитро Козацький ("Орест").

Коли: неділя, 1 червня, 10:30 – 11:30

Локація: Літературна сцена

Фото: Очі Маріуполя

Симфонічний оркестр та музична програма від "DakhTrio"

В останній день фестивалю у співпраці з Національною філармонією буде представлено музичну спадщину Бориса Лятошинського.

У концерті звучатимуть балада “Гражина” за поемою Адама Міцкевича — трагічна й велична історія перемоги, здобутої ціною життя — і Друга симфонія — сповідь душі, написана в страшні 1930-ті роки, свідчення сили бути собою всупереч усьому.

Також у неділю ввечері відбудеться концерт українського музично-театрального колективу DakhTrio. У програмі прозвучать пісні на поезію Василя Стуса, Павла Тичини, а також премʼєрні композиції на тексти Тараса Шевченка.

Коли: неділя, 1 червня, 16:00 – 17:00, 20:00 – 21:30

Локація: Вулична сцена

“Потойбічний літсалон”

Окремий захід, що відбудеться у рамках “Літературної лабораторії для підлітків”. Під час заходу підлітки матимуть можливість наново познайомитися з постатями відомих письменників і письменниць, які були включені до шкільної програми, і відкрити для себе нові аспекти цих особистостей. Також на фестивалі представлять виставку, створену Підлітковою радою Мистецького арсеналу.

Коли: неділя, 1 червня, 18:30 – 20:00

Локація: Лекторій

Презентація книги “Український мальопис: (не)розказана історія”

Цей проєкт має на меті розповісти світові про українські мальописи, а українцям — про їхнє місце у світовій культурі. Робота над виданням почалася восени 2018 року.

За цей час було опрацьовано сотні наукових статей, монографій, листів тощо. Завдяки цим знахідкам чимало інформації актуалізувалося, як-от відповідь на сакраментальне питання: що можна вважати першим українським мальописом?

Організатор: UA Comix. Учасники: Руслана Коропецька, Віра Кордоба. Модерує Богдан Тихолоз.

Коли: неділя, 1 червня, 14:00 – 15:00

Локація: Видавнича сцена