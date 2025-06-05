"Формула-1", "28 років по тому" та "Еліо": 12 фільмів червня

Сонце в зеніті, кондиціонери гудуть, а попкорн ледь не плавиться в руках – це означає лише одне: кіносезон у розпалі. Цього місяця на великі екрани виходять одразу кілька потенційних хітів, де кожен знайде щось своє: бойовик із Ліамом Нісоном, повернення найстрашнішої ляльки останніх років і зомбі, а також шалені повороти трас у "Формулі-1" із Бредом Піттом за кермом.

"Балерина"

Дата виходу: з 4 червня в кінотеатрах

Режисер: Лен Вайсман

В ролях: Ана де Армас, Кіану Рівз, Норман Рідус, Анжеліка Гʼюстон, Ієн МакШейн

"Балерина" – спіноф франшизи про непереможного асасина "Джон Вік". У центрі сюжету – старанна учениця балетної школи Єва, яка також є безжальною вбивцею з кримінального угрупування "Руська Рома". Виконуючи завдання своєї Директорки, Єва дізнається таємницю вбивства власного батька та встає на шлях помсти, де перетинається із самим Джоном Віком.

"Смертельна місія"

Дата виходу: з 5 червня в кінотеатрах

Режисер: Мікаель Гофстрем

В ролях: Лоуренс Фішберн, Кейсі Аффлек, Томер Капон

Команда астронавтів вирушає на складну й небезпечну місію до Титана — загадкового супутника Сатурна. Але окрім космічних ризиків, їм доводиться боротися ще й з власною свідомістю: ізоляція, страх і параноя поступово руйнують психологічну стабільність екіпажу.

"Ритуал"

Дата виходу: з 5 червня в кінотеатрах

Режисер: Девід Міделл

В ролях: Аль Пачино, Ден Стівенс, Ешлі Ґрін, Ебігейл Ковен

Сюжет стрічки засновано на реальних подіях, що сталися 1928 року. Священник Теофіл Різінгер, який переживає глибоку духовну кризу, погоджується провести обряд екзорцизму над дівчиною на ім’я Емма Шмідт – тією, хто, можливо, стала жертвою демонічної одержимості.

"Глибоке прикриття"

Дата виходу: 12 червня, онлайн

Режисер: Том Кінгслі

В ролях: Орландо Блум, Брайс Даллас Говард, Нік Мохаммед

Поліція Лондона розробляє нестандартну спецоперацію: до злочинного середовища впроваджують трьох акторів-імпровізаторів. Завдання – розіграти мафіозі так, щоб ті й не запідозрили гри.

"Матеріалісти"

Дата виходу: з 12 червня в кінотеатрах

Режисерка: Селін Сон

В ролях: Кріс Еванс, Дакота Джонсон, Педро Паскаль

Люсі – амбітна весільна менеджерка з Нью-Йорка, яка допомагає іншим знаходити любов, але раптом опиняється у власному романтичному глухому куті. Нове знайомство здається ідеальним, та несподівано повертається її колишній. Що ж тепер обрати – стабільність чи пристрасть, колишній Джонні чи спокусливий Рід?

"Небезпечна тварина"

Дата виходу: з 12 червня в кінотеатрах

Режисер: Шон Бірн

В ролях: Гассі Гаррісон, Джей Кортні, Джош Г’юстон

Серфінгістка Зефір стає жертвою викрадення серійного маніяка, одержимого акулами. Чоловік утримує дівчину на своєму човні посеред океану, готуючи зловісне шоу, яке перетворюється на справжній кошмар. У пастці без берега й надії, Зефір опиняється віч-на-віч із найнебезпечнішою істотою глибин – не лише хижими акулами, а й маніяком, який зробив із них інструмент для своєї жорстокої гри.

"Як приборкати дракона"

Дата виходу: з 12 червня в кінотеатрах

Режисер: Дін ДеБлуа

В ролях: Мейсон Темз, Ніко Паркер, Джерард Батлер

Острів Туп – дім войовничих вікінгів, які століттями боролися з драконами. Але все змінюється, коли молодий Гикавка, син вождя, знайомиться з нічною фурією на ім’я Беззубик. Їхня дружба ставить під сумнів старі догми й назавжди змінює хід історії. Це ігровий рімейк культової анімації 2010 року, який дарує ностальгію та можливість знову пережити магію знайомої історії.

"Материнська любов"

Дата виходу: 13 червня, онлайн

Режисер: Майкл Пірс

В ролях: Джуліанн Мур, Сідні Свіні, Кайл Маклаклен, Донал Глісон

Дресирувальниця коней Кейт намагається оговтатися після особистої трагедії. Але одного дня до її дому приходить донька – у крові, налякана й мовчазна. Кейт доведеться вирішити, як далеко вона готова зайти, аби захистити свою дитину. До речі, продюсером стрічки виступив Рідлі Скотт.

"Тіньовий загін"

Дата виходу: з 19 червня в кінотеатрах

Режисер: Джо Карнаган

В ролях: Омар Сі, Керрі Вашинґтон, Марк Стронґ, Да’Він Джой Рендольф, Наталія Реєс

Кайра та Айзек – колишні бійці елітної міжнародної групи "Тіньовий загін". Вони порушили правила, закохалися і зникли з радарів. Але тепер їм доведеться рятувати свого сина від колишніх соратників, які вийшли на їхній слід.

"Еліо"

Дата виходу: з 19 червня в кінотеатрах

Режисери: Едріан Моліна, Мадлен Шарафьян, Домі Ши

В ролях: Йонас Кібриб, Зої Салдана, Бред Геррет

Одного дня хлопчик Еліо з багатою уявою випадково потрапляє до інопланетної організації Communiverse. І, що найкумедніше – його приймають за лідера Землі. Тепер йому доведеться знайти спільну мову з прибульцями та врятувати всесвіт від міжгалактичної кризи.

"Спокута гріхів"

Дата виходу: з 19 червня в кінотеатрах

Режисер: Ганс Петтер Моланд

В ролях: Ліам Нісон, Рон Перлман, Даніель Дімер, Хав'єр Моліна, Джиммі Гонсалес

Коли мафіозі на пенсії дізнається про смертельний діагноз, він вирішує покінчити з кримінальним минулим і спробувати налагодити стосунки з донькою та онуком. Однак мафія не прощає навіть колишнім – і старі вороги знову виходять на полювання.

"28 років по тому"

Дата виходу: з 19 червня в кінотеатрах

Режисер: Денні Бойл

В ролях: Рейф Файнз, Аарон Тейлор-Джонсон, Джоді Комер, Джек О’Коннелл, Кілліан Мерфі

Третя частина культової франшизи продовжує лінію фільмів "28 днів потому" (2002) та "28 тижнів потому" (2007). Минуло вже 28 років після витоку вірусу Rage, і ті, хто вижив, навчилися існувати у новому, спотвореному світі. Група людей живе на ізольованому острові, з’єднаному з материком лише захищеною дамбою. Та коли батько й син вирушають у подорож до епіцентру катастрофи, вони стикаються з жахіттями, про які краще було б не знати.

"М3ҐАН 2.0"

Дата виходу: з 26 червня в кінотеатрах

Режисер: Джерард Джонстоун

В ролях: Еллісон Вільямс, Джемейн Клемент, Іванна Сахно

Минуло два роки після подій першої частини. Джемма тепер є активною прихильницею регулювання ШІ та тримає M3GAN замкненою у компактній версії ляльки. Але технологію викрадають і створюють на її основі військового робота Амелію, яка виходить з-під контролю. Щоб зупинити загрозу, племінниця Джемми Кеді переконує її активувати оновлену версію M3GAN, що призводить до битви андроїдів.

"Формула-1"

Дата виходу: з 26 червня в кінотеатрах

Режисер: Джозеф Косінські

В ролях: Бред Пітт, Хав'єр Бардем, Керрі Кондон

Сонні Гейс – колишній зірковий гонщик "Формули-1", який залишив спорт після важкої аварії. Його старий друг і власник команди "Формули-1" Рубен Сервантес пропонує йому повернення в ролі наставника молодого таланта Джошуа "Ноа" Пірса. Так починається історія команди Apex Grand Prix (APXGP).

"Два до одного"

Дата виходу: з 26 червня в кінотеатрах

Режисер: Натія Брункгорст

В ролях: Сандра Гюллер, Макс Рімельт, Рональд Церфельд

Дія заснованого на реальних подіях фільму відбувається влітку 1990 року. Після падіння Берлінського муру троє друзів знаходять мішки східнонімецьких марок у покинутій шахті. Валюта от-от знеціниться, але вони запускають схему обміну за вигідним курсом "два до одного". Задля збагачення герої втягують у махінацію все містечко, розгортаючи одну з найзухваліших фінансових авантюр об’єднаної Німеччини.