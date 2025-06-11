“Укрзалізниця” запускає 18 літніх поїздів: коли і куди вони поїдуть

У зв'язку зі зростанням попиту на залізничні подорожі, “Укрзалізниця” передбачила 18 пар додаткових поїздів на літній сезон 2025 року. Частина з них уже включена до графіка руху, решту оголосять окремо.

Нові та посилені маршрути:

Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ: Курсуватиме через день, охоплюючи 1358 км. Час відправлення з Івано-Франківська — 21:52, прибуття до Краматорська — 18:28. З Краматорська — 19:20, прибуття до Івано-Франківська — 16:45.

Курсуватиме через день, охоплюючи 1358 км. Час відправлення з Івано-Франківська — 21:52, прибуття до Краматорська — 18:28. З Краматорська — 19:20, прибуття до Івано-Франківська — 16:45. Поїзд №220/219 Київ — Дніпро: Курсуватиме у визначені дні тижня, посилюючи денне сполучення. Відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Дніпра о 21:26. З Дніпра — 08:36, прибуття до Києва — 15:19. У Києві передбачені пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі (№351/352 Київ — Кишинів, №705/706 Київ — Перемишль, №67/68 Київ — Варшава, №19/20 Київ — Хелм).

Курсуватиме у визначені дні тижня, посилюючи денне сполучення. Відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Дніпра о 21:26. З Дніпра — 08:36, прибуття до Києва — 15:19. У Києві передбачені пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі (№351/352 Київ — Кишинів, №705/706 Київ — Перемишль, №67/68 Київ — Варшава, №19/20 Київ — Хелм). Поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса: Курсуватиме з Києва з 27 червня, з Одеси — з 28 червня, шість разів на тиждень. Відправлення з Києва о 21:49, прибуття до Одеси о 05:34. З Одеси — 06:54, прибуття до Києва — 15:01. Забезпечує зручне сполучення для пасажирів із Чернігова та Сум.

Курсуватиме з Києва з 27 червня, з Одеси — з 28 червня, шість разів на тиждень. Відправлення з Києва о 21:49, прибуття до Одеси о 05:34. З Одеси — 06:54, прибуття до Києва — 15:01. Забезпечує зручне сполучення для пасажирів із Чернігова та Сум. Поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ — Дніпро: Курсуватиме у визначені дні тижня, посилюючи нічне сполучення. Відправлення з Києва о 23:52, прибуття до Дніпра о 05:45. З Дніпра — 23:24, прибуття до Києва — 05:17. Зручні пересадки в Києві на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки, Сум.

Курсуватиме у визначені дні тижня, посилюючи нічне сполучення. Відправлення з Києва о 23:52, прибуття до Дніпра о 05:45. З Дніпра — 23:24, прибуття до Києва — 05:17. Зручні пересадки в Києві на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки, Сум. Поїзд №147/148 Житомир — Одеса: Маршрут поїзда №148/147 Одеса — Київ подовжено до Житомира. Забезпечить пряме залізничне сполучення Житомира з Черкасами та Одесою на літній період.

Маршрут поїзда №148/147 Одеса — Київ подовжено до Житомира. Забезпечить пряме залізничне сполучення Житомира з Черкасами та Одесою на літній період. Поїзд №283/284 Київ — Ужгород: Курсуватиме через день, посилюючи сполучення із західною частиною Закарпаття. Відправлення з Києва о 15:21, прибуття до Львова о 23:34, до Ужгорода о 05:20. З Ужгорода — 23:13, прибуття до Львова о 05:51, до Києва о 13:12. Передбачені пересадки в Києві для пасажирів з Харкова, Полтави, Дніпра.

Курсуватиме через день, посилюючи сполучення із західною частиною Закарпаття. Відправлення з Києва о 15:21, прибуття до Львова о 23:34, до Ужгорода о 05:20. З Ужгорода — 23:13, прибуття до Львова о 05:51, до Києва о 13:12. Передбачені пересадки в Києві для пасажирів з Харкова, Полтави, Дніпра. Поїзд №203/204 Київ — Ясіня: Курсуватиме через день, посилюючи сполучення зі східною частиною Закарпаття. Відправлення з Києва о 23:00, прибуття до Львова о 07:28, до Ясіні о 14:17. З Ясіні — 18:05, прибуття до Львова о 00:51, до Києва о 09:18. Передбачені пересадки в Києві для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська, Слов'янська.

Ще 11 поїздів уже включені до літнього графіка, але будуть призначатися окремими рішеннями. Серед них:

Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 Київ — Кривий Ріг: Посилить сполучення столиці з Кривим Рогом. Відправлення з Києва о 13:05, прибуття до Кривого Рогу о 19:53. З Кривого Рогу — 22:37, прибуття до Києва о 05:14. У Києві доступні пересадки на поїзд до Хелма та швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова.

Посилить сполучення столиці з Кривим Рогом. Відправлення з Києва о 13:05, прибуття до Кривого Рогу о 19:53. З Кривого Рогу — 22:37, прибуття до Києва о 05:14. У Києві доступні пересадки на поїзд до Хелма та швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова. Поїзд №208/207 Одеса — Вінниця: Відправлення з Одеси о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15. З Вінниці — 15:05, прибуття до Одеси о 20:59. Призначатиметься в періоди підвищеного пасажиропотоку.

За необхідності “Укрзалізниця” готова додатково призначати поїзди за окремими датами: № 159/160 Київ – Трускавець, № 167/168 Львів – Одеса, № 213/214 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, № 263/264 Київ – Одеса, № 265/266 Київ – Одеса, № 291/292 Київ – Львів, № 761/762 Київ – Одеса, № 777/778 Київ – Львів.

Фото: "Укрзалізниця"