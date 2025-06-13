Disney та Universal подали в суд на Midjourney за авторські права

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Артем Черничко
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Компанії Disney та Universal подали спільний позов до федерального суду в Каліфорнії проти Midjourney — відомого ШІ-сервісу генерації зображень. Два гіганти індустрії розваг звинувачують платформу у порушенні авторських прав.

Про це пише Artnet News.

Компанії заявляють, що Midjourney без дозволу використовує їхню інтелектуальну власність, зокрема відомих персонажів Disney та Universal, для створення та розповсюдження нових зображень. Мова про Йоду, Сімпсонів, Галка, Залізну людину, Людину-павука та інших персонажів.

Крім того, Midjourney звинувачують у використанні захищених авторським правом персонажів для реклами власного сервісу.

Disney та Universal вимагають від суду стягнення встановлених законом збитків, які можуть сягати до $150 тисяч за кожну окремо порушену роботу.

Цей позов може стати важливим прецедентом у визначенні меж використання захищеного авторським правом контенту в контексті розвитку ШІ-технологій.

Фото: Unsplash / Artur Tumasjan

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Опубліковано: 13 червня 2025
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