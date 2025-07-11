Сиквел серіалу "Офіс" отримав дату виходу: хто там гратиме

Стримінгова платформа Peacock оголосила дату прем'єри серіалу "Газета" (The Paper). Його позиціонують як продовження культового мок'юментарі-серіалу "Офіс".

Перші чотири епізоди вийдуть 4 вересня 2025 року, після чого щочетверга до 25 вересня виходитимуть по два нові серії, пише Variety.

Finally some good news. #ThePaper arrives September 4 on Peacock. pic.twitter.com/Z46je37PAF — Peacock (@peacock) July 10, 2025

Головні ролі виконали Донал Глісон ("Чорне дзеркало"), Сабріна Імпаччіаторе ("Білий лотос") та Оскар Нуньєс, який повертається до своєї ролі з "Офісу".

Дія розгортається в офісах газети Toledo Truth-Teller. Нуньєс грає бухгалтера видання, який не в захваті від повернення знімальної групи. Імпаччіаторе виконує роль головної редакторки, а Глісон – ідеалістичного нового співробітника. Також у ролях – Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Алекс Едельман, Рамона Янг і Тім Кі.

The Paper, the upcoming spinoff of The Office, is set to premiere on Peacock on September 4th https://t.co/OtFSehScxq pic.twitter.com/CXMftUUWBr — CONSEQUENCE (@consequence) July 10, 2025

Співавторами серіалу виступили Грег Деніелс, який адаптував "Офіс" для американського телебачення, та Майкл Коман. Вони також є виконавчими продюсерами разом із творцями оригінального "Офісу" Ріккі Джервейсом та Стівеном Мерчантом. Виробництво здійснює Universal Television.