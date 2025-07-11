Сиквел серіалу "Офіс" отримав дату виходу: хто там гратиме

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Артем Черничко
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Стримінгова платформа Peacock оголосила дату прем'єри серіалу "Газета" (The Paper). Його позиціонують як продовження культового мок'юментарі-серіалу "Офіс".

Перші чотири епізоди вийдуть 4 вересня 2025 року, після чого щочетверга до 25 вересня виходитимуть по два нові серії, пише Variety.

Головні ролі виконали Донал Глісон ("Чорне дзеркало"), Сабріна Імпаччіаторе ("Білий лотос") та Оскар Нуньєс, який повертається до своєї ролі з "Офісу".

Дія розгортається в офісах газети Toledo Truth-Teller. Нуньєс грає бухгалтера видання, який не в захваті від повернення знімальної групи. Імпаччіаторе виконує роль головної редакторки, а Глісон – ідеалістичного нового співробітника. Також у ролях – Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Алекс Едельман, Рамона Янг і Тім Кі.

Співавторами серіалу виступили Грег Деніелс, який адаптував "Офіс" для американського телебачення, та Майкл Коман. Вони також є виконавчими продюсерами разом із творцями оригінального "Офісу" Ріккі Джервейсом та Стівеном Мерчантом. Виробництво здійснює Universal Television.

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Опубліковано: 11 липня 2025
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