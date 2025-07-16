Куди піти у Києві 18–20 липня: Atlas Festival, Cepasa і майстерня зі створення книжки

Atlas Festival на території Blockbuster Mall, швейцарський діджей Kalabrese у Closer, лекція про імпресіонізм у Музеї Ханенків, "Світломузика" в Community Garden і презентація альбому Cepasa — зібрали 13 найцікавіших подій у Києві цього вікенду.

П'ятниця

Фото надано Українським домом

Виставка "Мистецтво після 2000-го. Глосарій" показує, як понад 70 митців уловили й переосмислили соціокультурні зрушення.

Експозицію побудовано як подорож крізь "глосарій" українського мистецтва після 2000 року, який куратори розподілили на сім рубрик: “Війна написів”, “Суспільство спектаклю”, “Пам’ятникам не ставлять пам’ятники” тощо.

Також 18 липня біля входу в Український дім відкриють вуличну інсталяцію “Розсіяні географії” від українсько-американської мисткині Моллі Гочман, яка досліджує теми вимушеного переміщення, адаптації і єдності.

Ціна: 120 грн — повний, 50 грн — пільговий

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: з 18 липня до 24 серпня, вівторок–неділя, 11:00–19:00

Фото: Atlas Festival

18–20 липня десятий Atlas Festival відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall. Організатори обіцяють три дні живої музики, мистецтва й благодійності. Головна мета заходу — зібрати понад 100 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.

Atlas збере на одній сцені українських і світових артистів: "Бумбокс", The Rasmus, "Океан Ельзи", Артем Пивоваров, Kola, Dantes, Женя Галич, Анна Трінчер, Monokate, Yaktak, Yarmak та інших.

Захід відбудеться з урахуванням умов воєнного часу. Організатори передбачили укриття на території ТРЦ, яке зможе вмістити десятки тисяч людей у разі повітряної тривоги.

Ціна: від 1800 грн за один день ( квитки )

Де: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандери, 36

Коли: з 18 до 20 липня, 14:30–21:30

Фото надано "В'ЯВА"

Ірина Білик виступить із великим сольним концертом просто неба на сцені “В'ЯВА”. Артистка розпочала кар’єру в 90-х, випустила 13 студійних альбомів і десятки синглів, отримала близько 30 музичних нагород і звання Народної артистки України.

Її пісні добре знайомі кільком поколінням слухачів — у репертуарі Білик є як ліричні композиції, так і танцювальні хіти.

Ціна: 750–2200 грн ( квитки )

Де: “В’ЯВА”, біля Оранжереї на ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 18 липня, 20:00

Фото: Алекс Сахненко

У концертному просторі "Курені" відбудеться перший цього сезону спільний виступ Fleming і Runov. Їхній сет триватиме чотири години.

Вечір відкриватиме сет діджея UNDERSOUL.

Ціна: 300–1000 грн ( квитки )

Де: “Курені”, Паркова дорога, 4

Коли: 18 липня, 16:00

Субота

Фото надано ist publishing

19 і 20 липня в коворкінгу Kooperativ у Києві відбудеться дводенна майстерня зі створення книжки від видавництва ist publishing. Проведе його художниця і фотографка Катя Лесів — авторка артбуку "I Love You", який потрапив до шортлисту премії Aperture PhotoBook Awards 2022 та отримав cпеціальну відзнаку журі.

Після практичної частини пройде Q&A сесія з Лесів, де учасники зможуть обговорити створення книги й власні проєкти.

У вартість квитка входять матеріали, з якими працюватимуть учасники. Після другого дня їх можна буде забрати з собою.

Ціна: 3 800 грн ( квитки )

Де: коворкінг Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23A

Коли: 19–20 липня, 11:00–15:00

Фото: Kalabrese & Rumpelorchester

19 липня в Closer виступить швейцарський діджей, музикант і продюсер Саша Вінклер, більш відомий як Kalabrese. Понад 30 років тому він розпочав музичну кар’єру з психоделічного року й хіп-хопу, а згодом створив власний лейбл і гурт Kalabrese & Rumpelorchester.

Вінклер — резидент і керівник цюрихського клубу Zukunft, а також учасник Brave Factory 2021. У його дискографії — релізи на лейблах Perlon і Muting The Noise.

Ціна: 400–650 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 19 липня, 16:00

Фото: Андрій Цикота

19 липня в Музеї Ханенків відбудеться лекція "Чарівний сад Імпресіонізму". Захід у межах літнього лекторію присвячений імпресіонізму — одній із найвпізнаваніших мистецьких течій кінця XIX — початку XX століття.

У програмі — огляд проявів імпресіонізму у Франції, Швеції, Іспанії, Україні та США. Особливу увагу буде приділено темі "чарівного саду" як одному з ключових образів напряму.

Лекцію проведе кураторка проєкту Маргарита Стафійчук.

Ціна: 250 грн ( квитки )

Де: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17

Коли: 19 липня, 15:00–16:00

Фото: Христина Талащук

Гурт VSIVDOMA 19 липня виступить на стендап-шоу "Закулісся" — події, що поєднає гумор і музику. У програмі — розмови з коміками про закулісне життя: фейли, курйози з фанатами та історії, які зазвичай не звучать зі сцени. Окрім живого спілкування на гостей чекає прем’єра нової пісні гурту.

Ціна: 450 грн ( квитки )

Де: дах Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23A

Коли: 19 липня, 19:00

Фото: novograd.сity

19 липня в Музеї Івана Гончара відбудеться лекція, присвячена феномену так званої “брокарівської” або “мильної” вишивки.

Цей тип орнаменту з'явився у другій половині XIX століття завдяки підприємцю і засновнику миловарної мануфактури Генріху Брокару. Для популяризації продукції компанія “Брокар і Ко” упаковувала мило в папір із квітковими малюнками, які згодом перетворювалися на схеми для вишивки хрестиком.

На лекції йтиметься про розвиток парфумерної галузі у містах і селах України в другій половині XIX століття, вплив Брокара на народну вишивку, регіональні особливості сприйняття нових орнаментів, а також дослідження традиційного вбрання.

Ціна: 200–400 грн ( квитки )

Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19

Коли: 19 липня, 16:00

На фото Maryana Klochko. Фото: SHAPE platform

19 липня в Community Garden відбудеться друга подія з серії "Світломузика". Цей формат об’єднує українських музикантів і візуальних митців, які досліджують взаємодію світла й звуку як єдиного простору.

Цього разу фокус на переосмисленні технологічного мистецтва доби пізнього модернізму. Подія поєднає електронну музику з візуальними практиками, звертаючись до історичних експериментів зі світлом і звуком.

Учасники музичної програми: Maryana Klochko, Anna Dovhan, Emil Asadow, Noorj. За світлову частину відповідають: Anna Dovhan, Vlad Kononok, Olexiy Oprich, Kos Losts.

Ціна: вхід вільний

Де: Community Garden, вул. Кирилівська, 41

Коли: 19 липня, 18:00

Фото надано Keller

19 липня на концертному майданчику Dacha клубу Keller відбудеться вечірка у співорганізації з формацією Whip’n’Dig. За пультом: Lisovskyi, kravakrab, Luschn і спеціальний гість — Kirill Nilsson, співзасновник фестивалю "ICKPA", відомий тек-хаусовим звучанням. Візуальне оформлення події — від Volodymyr Lostlojic.

Ціна: на вході — 200 грн

Де: Keller Dacha, вул. Кирилівська, 71

Коли: 19 липня, 16:00

Неділя

Фото: Тимур Безлюдний

20 липня Cepasa представить новий альбом “Серце” на сцені “Курені Концертні”. Це шостий студійний реліз музиканта — і перший повноформатний хаус-альбом.

“Серце” продовжує лінію, започатковану альбомом Niby Chaiky, але відкриває нову фазу творчості — сміливішу й ритмічнішу.

Ціна: 450–1350 грн ( квитки )

Де: “Курені”, Паркова дорога, 4

Коли: 20 липня, 19:00

Фото надано Marco Concert

Dislocados — єдиний професійний сальса-оркестр в Україні — виступить із новою програмою Bossa Nova Salsa Edition на даху ЦУМ.

У програмі — авторські аранжування класичних бразильських композицій, зокрема легендарної Mas Que Nada, у поєднанні з ритмами сальси.

Ціна: 400–880 грн ( квитки )

Де: ЦУМ, вул. Хрещатик, 38

Коли: 20 липня, 19:00