Уряд запускає проєкт для швидшої відбудови житла й інфраструктури

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Артем Черничко
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Український уряд розпочинає експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", що має на меті прискорити відбудову та будівництво житла, лікарень, шкіл та іншої критично важливої інфраструктури.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта “під ключ”.

Відновлена багатоповерхівка в Ірпені. Фото: Агентство відновлення

“Це європейська практика, відома як design–build, — каже посадовиця. — Такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм”.

Підрядник нестиме відповідальність як за розробку проєктної документації, так і за виконання будівельних робіт.

Проєкт розрахований на два роки і контролюватиметься віцепрем'єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою й Агентством відновлення.

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Опубліковано: 21 липня 2025
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