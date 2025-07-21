Уряд запускає проєкт для швидшої відбудови житла й інфраструктури
Український уряд розпочинає експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", що має на меті прискорити відбудову та будівництво житла, лікарень, шкіл та іншої критично важливої інфраструктури.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта “під ключ”.
“Це європейська практика, відома як design–build, — каже посадовиця. — Такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм”.
Підрядник нестиме відповідальність як за розробку проєктної документації, так і за виконання будівельних робіт.
Проєкт розрахований на два роки і контролюватиметься віцепрем'єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою й Агентством відновлення.
Опубліковано: 21 липня 2025