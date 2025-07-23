На кінофестивалі у Венеції буде фільм Роднянського з російською назвою
Організатори 82-го Венеційського кінофестивалю, що відбудеться з 27 серпня по 6 вересня, оголосили програму. За головний приз змагатимуться нові фільми Джима Джармуша, Йоргоса Лантімоса, Ґільєрмо дель Торо, Франсуа Озона й інших авторів. Журі очолить американський режисер Александер Пейн.
Український короткометражний фільм “Недоступні” режисера Кирила Земляного візьме участь у конкурсній програмі Orizzonti Short Films. Стрічка розповідає про волонтера, чий світ змінюється після зникнення зв'язку з матір'ю на окупованій території.
Серед учасників основної конкурсної програми – стрічка "Кремлівський чарівник" французького режисера Олів'є Ассаяса. Фільм розповідає про вигаданого телепродюсера Вадима Баранова, який став політтехнологом майбутнього російського диктатора Володимира Путіна – його зіграв Джуд Лоу.
Фестиваль відкриє стрічка "La Grazia" італійського режисера Паоло Соррентіно.
Venice Film Festival has announced its opening film: Paolo Sorrentino’s 'La Grazia,' starring Toni Servillo and Anna Ferzetti, world premiering on August 27. pic.twitter.com/wrqbfIXu4t— The Film Stage (@TheFilmStage) July 4, 2025
У позаконкурсній програмі буде документальний фільм "Запіскі настоящего прєступніка". Його створили український режисер і продюсер Олександр Роднянський, який багато років працював у рф, та український кінокритик Андрій Алфьоров. За словами Роднянського, проєкт поєднує фрагменти документальних фільмів, знятих наприкінці Холодної війни, кадри Другої світової з його сімейного архіву та відеоматеріали російсько-української війни.
Фільми основної конкурсної програми:
- La Grazia (Паоло Соррентіно)
- The Wizard of the Kremlin (Олів'є Ассаяс)
- Jay Kelly (Ноа Баумбах)
- The Voice of Hind Rajab (Каутер Бен Ханія)
- A House of Dynamite (Кетрін Біґелоу)
- Ri Gua Zhong Tian (Цай Шанцзюнь)
- Frankenstein (Ґільєрмо дель Торо)
- Elisa (Леонардо ді Костанцо)
- À Pied d’Oeuvre (Валері Донзеллі)
- Silent Friend (Ільдіко Еньєді)
- The Testament of Ann Lee (Мона Фастволд)
- Father Mother Sister Brother (Джим Джармуш)
- Bugonia (Йоргос Лантімос)
- Duse (П'єтро Марчелло)
- Un Film Fatto Per Bene (Франко Маеско)
- Orphan (Ласло Немеш)
- L’Étranger (Франсуа Озон)
- Eojjeol Suga Eopda (Пак Чхан Ук)
- Sotto Le Nuvole (Джанфранко Розі)
- The Smashing Machine (Бенні Сафді)
- Nühai (Шу Ці)