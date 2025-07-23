На кінофестивалі у Венеції буде фільм Роднянського з російською назвою

Організатори 82-го Венеційського кінофестивалю, що відбудеться з 27 серпня по 6 вересня, оголосили програму. За головний приз змагатимуться нові фільми Джима Джармуша, Йоргоса Лантімоса, Ґільєрмо дель Торо, Франсуа Озона й інших авторів. Журі очолить американський режисер Александер Пейн.

Український короткометражний фільм “Недоступні” режисера Кирила Земляного візьме участь у конкурсній програмі Orizzonti Short Films. Стрічка розповідає про волонтера, чий світ змінюється після зникнення зв'язку з матір'ю на окупованій території.

Серед учасників основної конкурсної програми – стрічка "Кремлівський чарівник" французького режисера Олів'є Ассаяса. Фільм розповідає про вигаданого телепродюсера Вадима Баранова, який став політтехнологом майбутнього російського диктатора Володимира Путіна – його зіграв Джуд Лоу.

Фестиваль відкриє стрічка "La Grazia" італійського режисера Паоло Соррентіно.

Venice Film Festival has announced its opening film: Paolo Sorrentino’s 'La Grazia,' starring Toni Servillo and Anna Ferzetti, world premiering on August 27. pic.twitter.com/wrqbfIXu4t — The Film Stage (@TheFilmStage) July 4, 2025

У позаконкурсній програмі буде документальний фільм "Запіскі настоящего прєступніка". Його створили український режисер і продюсер Олександр Роднянський, який багато років працював у рф, та український кінокритик Андрій Алфьоров. За словами Роднянського, проєкт поєднує фрагменти документальних фільмів, знятих наприкінці Холодної війни, кадри Другої світової з його сімейного архіву та відеоматеріали російсько-української війни.

Фільми основної конкурсної програми: