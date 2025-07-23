На кінофестивалі у Венеції буде фільм Роднянського з російською назвою

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Артем Черничко
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Організатори 82-го Венеційського кінофестивалю, що відбудеться з 27 серпня по 6 вересня, оголосили програму. За головний приз змагатимуться нові фільми Джима Джармуша, Йоргоса Лантімоса, Ґільєрмо дель Торо, Франсуа Озона й інших авторів. Журі очолить американський режисер Александер Пейн.

Український короткометражний фільм “Недоступні” режисера Кирила Земляного візьме участь у конкурсній програмі Orizzonti Short Films. Стрічка розповідає про волонтера, чий світ змінюється після зникнення зв'язку з матір'ю на окупованій території.

Серед учасників основної конкурсної програми – стрічка "Кремлівський чарівник" французького режисера Олів'є Ассаяса. Фільм розповідає про вигаданого телепродюсера Вадима Баранова, який став політтехнологом майбутнього російського диктатора Володимира Путіна – його зіграв Джуд Лоу.

Фестиваль відкриє стрічка "La Grazia" італійського режисера Паоло Соррентіно.

У позаконкурсній програмі буде документальний фільм "Запіскі настоящего прєступніка". Його створили український режисер і продюсер Олександр Роднянський, який багато років працював у рф, та український кінокритик Андрій Алфьоров. За словами Роднянського, проєкт поєднує фрагменти документальних фільмів, знятих наприкінці Холодної війни, кадри Другої світової з його сімейного архіву та відеоматеріали російсько-української війни.

Фільми основної конкурсної програми:

  • La Grazia (Паоло Соррентіно)
  • The Wizard of the Kremlin (Олів'є Ассаяс)
  • Jay Kelly (Ноа Баумбах)
  • The Voice of Hind Rajab (Каутер Бен Ханія)
  • A House of Dynamite (Кетрін Біґелоу)
  • Ri Gua Zhong Tian (Цай Шанцзюнь)
  • Frankenstein (Ґільєрмо дель Торо)
  • Elisa (Леонардо ді Костанцо)
  • À Pied d’Oeuvre (Валері Донзеллі)
  • Silent Friend (Ільдіко Еньєді)
  • The Testament of Ann Lee (Мона Фастволд)
  • Father Mother Sister Brother (Джим Джармуш)
  • Bugonia (Йоргос Лантімос)
  • Duse (П'єтро Марчелло)
  • Un Film Fatto Per Bene (Франко Маеско)
  • Orphan (Ласло Немеш)
  • L’Étranger (Франсуа Озон)
  • Eojjeol Suga Eopda (Пак Чхан Ук)
  • Sotto Le Nuvole (Джанфранко Розі)
  • The Smashing Machine (Бенні Сафді)
  • Nühai (Шу Ці)

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Опубліковано: 23 липня 2025
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