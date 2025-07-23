Київська школа повернула викинутий вітраж після розголосу — твір відреставрують

Київська Дитяча музична школа №13 ім. Глінки поверне на місце пошкоджений вітраж "Симфонія світла", який активісти нещодавно виявили на смітнику.

Питання вирішили під час зустрічі представників відділу культури Дніпровської РДА, громадського об'єднання з охорони культурної спадщини, автора вітража й керівництва закладу освіти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці школи.

Вітраж, створений художником-монументалістом Денисом Кутняховим у 2010 році для парадного входу школи, був пошкоджений у 2017-2018 роках при заміні дверей. Минулого тижня його помилково винесли на смітник під час прибирання.

Твір вдалося ідентифікувати, врятувати й повернути до школи завдяки пильності її випускника Євгена Требуха, а також співзасновниць ГО "Спілка дослідників і реставраторів творів монументально-декоративного мистецтва і архітектури" Ельміри Еттінгер і Олени Борисової.

Реставрацію проведе автор роботи за кошти меценатів. Після цього "Симфонію світла" повернуть на своє місце у вікнах парадного входу школи.