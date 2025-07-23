Cеріал "Венздей" продовжили на третій сезон

Серіал "Венздей" від Netflix офіційно продовжено на третій сезон, повідомляє Variety.

Оголошення з'явилося до прем'єри другого сезону, який покажуть у двох частинах: 6 серпня та 3 вересня.

Перший сезон вийшов у 2022 році, ставши найпопулярнішим англомовним серіалом Netflix за всю історію, та здобув чотири нагороди Emmy.

У центрі сюжету – Венздей Адамс (Дженна Ортега), яку виключають зі школи після інциденту з піраньями. Вона переходить до приватної академії для вигнанців “Невермор”. У другому сезоні героїня повертається до академії, щоб протистояти новому мучителю й запобігти смерті своєї сусідки по кімнаті.

У серіалі також задіяні Гвендолін Крісті, Емма Маєрс, Крістіна Річчі, Стів Бушемі, Луїс Гусман і Кетрін Зета-Джонс. Режисер — Тім Бертон.

Серіал заснований на персонажі Венздей Аддамс із родини Аддамсів, створеній у 1938 році американським художником Чарлзом Аддамсом.