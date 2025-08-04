Серіал "І просто так…" завершиться після третього сезону

406
Артем Черничко
share share

Серіал “І просто так…” (“And Just Like That…”), продовження “Сексу у великому місті”, завершиться після третього сезону. Про це оголосив телеканал HBO.

Шоуранер проєкту Майкл Патрік Кінг зазначив, що не повідомляв про своє рішення раніше, щоб не затьмарювати фінал третього сезону. Він завершиться двома епізодами, що вийдуть 7 і 14 серпня.

“Керрі Бредшоу домінувала в моєму професійному житті протягом 27 років. Гадаю, я любила її найбільше з усіх, — написала Сара Джессіка Паркер у інстаграмі. — Я знаю, що інші любили її так само. Були засмучені, засуджували її та вболівали за неї. Симфонія всіх цих емоцій була найкращим саундтреком і найважливішим супутником”.

Серіал “І просто так…” вийшов у грудні 2021 року. Спочатку він демонстрував високі показники на стримінговому сервісі Max. Однак згодом його популярність знизилася: він не зміг завоювати прихильність критиків і не отримував нагород. Рейтинг прем’єри третього сезону знизився на 7% порівняно з другим і на 62% порівняно з першим.

“Секс у великому місті” став одним із перших успішних проєктів HBO та отримав численні нагороди, серед яких “Еммі” і “Золотий глобус”. За ним вийшли два фільми, проте другий отримав негативні відгуки, а третій скасували на тлі чуток, що Кім Кеттролл відмовилася від участі. Пізніше Кеттролл з'явилася в “І просто так…” у камео.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 серпня 2025
share share
Переселенці звели екобудинок зі сміття у селі на Хмельниччині Переселенці звели екобудинок зі сміття у селі на Хмельниччині ЛГБТ-роман про епідемію СНІДу, буковинська феміністська проза та козацьке фентезі: 7 книг серпня ЛГБТ-роман про епідемію СНІДу, буковинська феміністська проза та козацьке фентезі: 7 книг серпня М'ясо та фрукти: 5 смачних поєднань, які варто скуштувати влітку М'ясо та фрукти: 5 смачних поєднань, які варто скуштувати влітку Гельсінкі — перша столиця Європи без жодного смертельного ДТП за рік: як це вдалося Гельсінкі — перша столиця Європи без жодного смертельного ДТП за рік: як це вдалося
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.