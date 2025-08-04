Серіал "І просто так…" завершиться після третього сезону

Серіал “І просто так…” (“And Just Like That…”), продовження “Сексу у великому місті”, завершиться після третього сезону. Про це оголосив телеканал HBO.

Шоуранер проєкту Майкл Патрік Кінг зазначив, що не повідомляв про своє рішення раніше, щоб не затьмарювати фінал третього сезону. Він завершиться двома епізодами, що вийдуть 7 і 14 серпня.

“Керрі Бредшоу домінувала в моєму професійному житті протягом 27 років. Гадаю, я любила її найбільше з усіх, — написала Сара Джессіка Паркер у інстаграмі. — Я знаю, що інші любили її так само. Були засмучені, засуджували її та вболівали за неї. Симфонія всіх цих емоцій була найкращим саундтреком і найважливішим супутником”.

Серіал “І просто так…” вийшов у грудні 2021 року. Спочатку він демонстрував високі показники на стримінговому сервісі Max. Однак згодом його популярність знизилася: він не зміг завоювати прихильність критиків і не отримував нагород. Рейтинг прем’єри третього сезону знизився на 7% порівняно з другим і на 62% порівняно з першим.

“Секс у великому місті” став одним із перших успішних проєктів HBO та отримав численні нагороди, серед яких “Еммі” і “Золотий глобус”. За ним вийшли два фільми, проте другий отримав негативні відгуки, а третій скасували на тлі чуток, що Кім Кеттролл відмовилася від участі. Пізніше Кеттролл з'явилася в “І просто так…” у камео.