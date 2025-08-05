У Чернігові відкриють виставку "Дошка пошани", присвячену художнику Євгену Кріпу

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Артем Черничко
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У Художньому музеї Григорія Галагана в Чернігові 8 серпня відкриється виставка-дослідження "Дошка пошани", присвячена творчості чернігівського художника Євгена Кріпа. Експозиція триватиме до 14 вересня 2025 року, повідомила спільнота Chernihiv Monumentalism.

Головною подією виставки стане перша публічна демонстрація двох монументальних розписів Кріпа — “В полі” та “Біля яблуні”. Ці роботи були створені у 1990-х роках для швацького цеху та відновлені влітку 2025 року. Реставрацію провів учень митця — художник Сергій Тонканов, за участі Олега Родіна. Кураторки проєкту — Олена Загребіна й Тетяна Сухова.

Фото: Роман Закревський

Виставка має на меті осмислити ставлення до українського монументального мистецтва другої половини ХХ століття. Ідея виникла після знищення розпису Кріпа “Україна моя мати” у місті Мена. У 2019 році фотограф Руслан Сингаєвський зробив чи не останні фото розпису Євгена Кріпа "Україна наша мати" (1992) у приміщенні колишнього кінотеатру ім. Хмельницького.

“На самому творі ми бачимо по-варварські закріплену степлером “Дошку пошани”, яка красномовно каже про одне: нас не вчили цінувати мистецтво, що оточує нас”, — йдеться в анонсі.

На відкритті виставки викладачка традиційного українського співу Віра Ібрямова-Сиворакша "озвучить" твори художника.

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Опубліковано: 05 серпня 2025
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