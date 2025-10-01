«Дипломатка», «Відьмак», «Воно»: 13 серіалів жовтня

Мартін Скорсезе розповідає про Мартіна Скорсезе, американський старшокласник-гей відправляється в морську піхоту, а в Деррі повертається Пеннівайз. Ось добірка серіалів місяця.



«Монстр: Історія Еда Ґейна»

Дата виходу: 5 жовтня

Шоуранер Раян Мерфі, відомий «Американською історією жахів», продовжує одночасно грати на фобіях співвітчизників і морбідному інтересі до true crime. Його нова антологія «Монстр» розповідає про «плейнфільдського вампіра» — Еда Ґейна. Його називають одним із найвідоміших серійних вбивць США, хоча порівняно з колегами по цеху кількість убитих ним людей не така велика: його звинуватили в убивстві двох людей (хоч поліція підозрювала його в значно більшій кількості лиходійств). Проте у його випадку важливо не «скільки», а «як»: Ґейн шив із людської шкіри одяг. Інші подробиці, про які не дуже хочеться писати, ― у серіалі.

«Браян і Меґґі»

Дата виходу: 5 жовтня

1989 рік. Прем’єр-міністерка Маргарет Тетчер дає одне з найважчих інтерв’ю журналісту і колишньому політику Браяну Волдену. Розмова швидко перетікає у гостре протистояння, що триває 45 хвилин і стає сенсацією. «Браян і Меґґі» досліджує ефект політичного доміно, коли одна розмова призводить до низки інших подій, які зрештою привели до відставки «Залізної леді».

«Вікторія Бекхем»



Дата виходу: 9 жовтня

Після гучного успіху серіалу «Бекхем» Netflix представляє новий документальний проєкт ― цього разу зосереджений на іконі стилю, дизайнерці та колишній зірці гурту Spice Girls. Камери зазирають у лондонське ательє Вікторії Бекхем, де вона готується до Тижня моди в Парижі. Паралельно Вікторія розповідає про своє життя: дитинство, шлях до слави, музичну кар’єру, шлюб із Девідом і виховання чотирьох дітей.

«Салаги»



Дата виходу: 9 жовтня

1990 рік, старшокласник Кемерон щодня стикається з булінгом і боїться зробити камінг-аут. Зрештою, він вступає до морської піхоти ― і відкриває двері у ще більш жорстокий світ. Серіал знятий за мотивами мемуарів The Pink Marine Ґреґа Поупа Вайта.

«Останній рубіж»

Дата виходу: 10 жовтня

Свого роду арктичний вестерн про поганців і ковбоя. Маршал США Френк Ремнік працює в малозаселеному регіоні суворої та безжальної Аляски. Його життя змінюється вмить, коли неподалік падає літак з особливо небезпечними злочинцями. На лихо Ремніку і небагатьом місцевим, 18 із них виживають.

«Дипломатка», 3 сезон



Дата виходу: 16 жовтня

Вже третій сезон посолка США у Великій Британії Кейт Вайлер намагається дізнатися, хто здійснив атаку на англійський есмінець. Росіяни? Іранці? Британський прем’єр? Найбільша проблема цього сезону в тому, що головна підозрювана, віцепрезидентка Грейс Пенн, стає президенткою США. Пам’ятаючи, скільки трупів було в минулому сезоні, час побоюватися за Кейт.

«Містер Скорсезе»



Дата виходу: 17 жовтня

П’ятисерійний автокоментар Скорсезе про Скорсезе. Щоб додати фактури, про роботу з ним згадують Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро, Шерон Стоун, Кейт Бланшетт, Денієл Дей-Льюїс, Стівен Спілберг, Мік Джаггер і багато інших.

«Лазар»



Дата виходу: 22 жовтня

Судовий психолог Лаз неохоче повертається до рідного дому. Причина вагома: нещодавно його батько здійснив самогубство (за версією поліції), а 25 років тому була жорстоко вбита його сестра. Перебування у старому будинку поступово наводить його на думку, що обидві події пов’язані. Назвати «Лазар» горором буде перебільшенням, але постановники не змогли втриматися і все ж додали привидів.

«Ніхто цього не хоче», 2 сезон



Дата виходу: 23 жовтня

Джоан — прямолінійна авторка подкастів, яка звикла говорити правду. Ной — рабин, який цінує стабільність і не любить ризикувати. Попри всі відмінності, їхні стосунки тривають, але тепер настає новий етап: знайомство з друзями та батьками партнера. Серіал із гумором і теплотою досліджує виклики сучасних стосунків, де любов постійно проходить тест на витривалість.

«Воно: Ласкаво просимо в Деррі»



Дата виходу: 26 жовтня

Приквел до дилогії «Воно». 1962 рік, містечко Деррі в штаті Мен. Монстр Пеннівайз десятиліттями живиться страхами місцевих дітей. «Ласкаво просимо в Деррі» — це своєрідна його біографія, що відповідає на питання, на яке не відповідали в фільмах: звідки взагалі взявся цей монстр?

«Мер Кінгстауна», 4 сезон

Дата виходу: 26 жовтня

Кінгстаун ― так зване фабричне містечко, специфічне для США поселення, де весь бізнес контролює одна компанія. Ця компанія ― родина Макласкі, й їм не позаздриш. Вони намагається втримати баланс між злочинними угрупованнями, тюремною адміністрацією та поліцією. Голова родини Майк старіє, а в підпільному світі криміналу з’являються нові гравці, що прагнуть зайняти його місце

«Дорогою до цвинтаря»



Дата виходу: 29 жовтня

У тихому передмісті Оксфорда вибухає будинок, а слідом безслідно зникає підліток. Події особливо не цікавлять ані поліцію, ані пресу. Місцева жителька Сара не може змиритися з мовчанням навколо й починає власне розслідування, звертаючись до приватної детективки Зої. Серіал заснований на книгах Міка Геррона, автора серіалізованих «Кульгавих коней». Геррон любить сюжети про змову в уряді й аутсайдерів, які перемагають у протистоянні з «великими людьми», ― тож чекаємо чогось подібного і тут.

«Відьмак», 4 сезон



Дата виходу: 30 жовтня

«Відьмак», попри всю свою любов до коней, був змушений змінити одного на переправі: замість Генрі Кавілла Ґеральта з Рівії тепер грає Ліам Гемсворт. Серіал часто працює за тією самою схемою: герої шукають один одного, знаходять, трапляється велике лихо — від втручання монстра до війни, — героїв розкидає по світу, повторити цикл. Минулого третього сезону трапилося щось подібне. Нагадаємо події: після битви з магом Вільгефорцом герої знову загубили один одного. Чекаємо на реюніон.