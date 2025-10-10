Артподії місяця: 8 виставок жовтня у Києві

Жіночі портрети від першої української тревел-блогерки початку XX століття, архів наймодернішого художника України та бій людей з «медвєдошакалами». БЖ зібрав найцікавіші артподії місяця в столиці.



«Між світами»

Афіша: Національний музей Тараса Шевченка

Де: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12

Коли: до 12 жовтня

Скільки: 150 гривень (пільговий — 70 гривень)

Роботи 187 сучасних українських митців, присвячені існуванню в часи зсувів тектонічних плит, роздробленості реальності та вимиванню звичного життя. Словом, повномасштабній війні.

Організатори обіцяють інтертекстуальні роботи, які опираються і на екофілософію, і на концепцію пораненої суб’єктності французького лівого філософа Франца Фанона, що писав про вплив колоніалізму на психіку колонізованого. Утім, роботи учасників фокусуються не стільки на травмі, скільки на посттравматичному зростанні — 24 лютого перестає бути лише днем початку катастрофи, а стає точкою росту.



«Бій з ведмедями»

Афіша: «Я Галерея»

Де: «Я Галерея», вул. Хорива, 49Б

Коли: до 28 грудня

Скільки: 100 гривень

Корифей нового наїву Дмитро Молдованов переносить російсько-українську війну в анімалістичний простір: замість реалістичного сюжету в його світі люди й звірі повстали проти «медвєдошакалів».

Дикі, істеричні, фовістські танці, наскельні битви та благородна агресія.



«Сон, що більше не сниться»

Афіша: Музей-майстерня АРВМ

Де: Музей-майстерня АРВМ, вул. Малопідвальна, 10-б

Коли: до 27 жовтня

Скільки: безкоштовно

Міські, сповнені магічного реалізму пейзажі, законспектовані пастеллю сновидінь. У зібраних за останні вісім років роботах київська художниця Інга Леві намагається ухопити одну з небагатьох речей, до яких ніяк не повернешся, хоч як намагайся — до тих, хто приходить до нас уві сні.

Landentity

Афіша: Музей української діаспори

Де: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б

Коли: до 2 листопада

Скільки: 200 гривень (пільговий — 100 гривень)

Англійський поет Джон Донн казав, що кожна людина — це острів. Landentity розширює задану поетом метафору: на думку семи мисткинь, що взяли участь у проєкті, гори, степи, ліс і будь-який ландшафт є невіддільною складовою ідентичності та самоідентифікації. Звісно, навіть без додаткових пояснень з інсталяції зрозуміла одна з магістральних думок Landentity: окупований ландшафт дорівнює роздробленій самоідентифікації з рідними місцями.

«Скриня-господиня»

Фото: Національний музей народної архітектури та побуту України

Де: вул. Академіка Тронька, 1 (вхідна група Музею)

Коли: до 31 жовтня

Скільки: 150 гривень

Скриня — історична невіддільна частина традиційного житла в домодерний період. У ній зберігали одяг, рушники, документи чи прикраси. Скриня була не лише символом достатку, а й родової пам’яті. Крім того, вона слугувала полотном і хронікером побутової історії та важливим матеріальним документом етнографії: на ній зображали традиційні орнаменти, квіти, птахів та інколи навіть цілі родинні сюжети.

На виставці ж представлять скрині з Наддніпрянщини, Полтавщини, Слобожанщини, півдня України, Поділля та Карпат.

«Мальована»

Фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Де: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9

Коли: до 24 листопада

Скільки: 100 гривень

46 зразків настінних розписів Поділля (переважно території сучасної Вінниччини), Уманщини та Чигиринщини (нині Черкащина) 1920-х – 1930-х років. Проєкт доповнює металева інсталяція Вікторії Якуши, що складається з 18 сталевих панелей, натхненних класичним для того часу образом древа життя.

«Олександр Мурашко. Кольорові модуляції»

Афіша: Національний художній музей України

Де: Національний художній музей України, вул. Михайла Грушевського, 6

Коли: з 17 жовтня до 25 січня 2026 року

Скільки: 250 гривень (пільговий — 150 гривень)

На початку минулого століття художник Олександр Мурашко вирушив у Мюнхен і Париж, аби дізнатися, яким має бути культурна столиця Європи. Він прагнув поставити Київ в один ряд із ними та зробити місто епіцентром мистецтва. Великі задуми потребували великих жестів, тож Мурашко відкрив свою студію у першому київському хмарочосі. Саме його бажання випередити час стало фокусом лекцій про митця.



Цьогоріч минає 150 років із дня його народження. У музеї виставлять близько 50 живописних і графічних творів з колекції. Деякі роботи не експонувалися понад 20 років.

«Жіночий портрет». Виставка фотографій Софії Яблонської

Афіша: книгарня « Плекай»

Де: Книгарня «Плекай», вул. Спаська, 22

Коли: до 31 жовтня

Скільки: вхід вільний



Серія чорно-білих жіночих портретів із Марокко, Центральної та Південно-Східної Азії була зроблена Софією Яблонською — першою у світі тревел-блогеркою. Саме так охрестили Софію Яблонську — видатну письменницю та кінооператорку XX століття. У той час, коли у Львові пересувалися на возах, а жінки боялися виїздити з міста, Яблонська здійснила навколосвітню подорож та публікувала у пресі травелоги, написані нею в дорозі.