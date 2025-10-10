Артподії місяця: 8 виставок жовтня у Києві
Жіночі портрети від першої української тревел-блогерки початку XX століття, архів наймодернішого художника України та бій людей з «медвєдошакалами». БЖ зібрав найцікавіші артподії місяця в столиці.
«Між світами»
Де: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12
Коли: до 12 жовтня
Скільки: 150 гривень (пільговий — 70 гривень)
Роботи 187 сучасних українських митців, присвячені існуванню в часи зсувів тектонічних плит, роздробленості реальності та вимиванню звичного життя. Словом, повномасштабній війні.
Організатори обіцяють інтертекстуальні роботи, які опираються і на екофілософію, і на концепцію пораненої суб’єктності французького лівого філософа Франца Фанона, що писав про вплив колоніалізму на психіку колонізованого. Утім, роботи учасників фокусуються не стільки на травмі, скільки на посттравматичному зростанні — 24 лютого перестає бути лише днем початку катастрофи, а стає точкою росту.
«Бій з ведмедями»
Де: «Я Галерея», вул. Хорива, 49Б
Коли: до 28 грудня
Скільки: 100 гривень
Корифей нового наїву Дмитро Молдованов переносить російсько-українську війну в анімалістичний простір: замість реалістичного сюжету в його світі люди й звірі повстали проти «медвєдошакалів».
Дикі, істеричні, фовістські танці, наскельні битви та благородна агресія.
«Сон, що більше не сниться»
Де: Музей-майстерня АРВМ, вул. Малопідвальна, 10-б
Коли: до 27 жовтня
Скільки: безкоштовно
Міські, сповнені магічного реалізму пейзажі, законспектовані пастеллю сновидінь. У зібраних за останні вісім років роботах київська художниця Інга Леві намагається ухопити одну з небагатьох речей, до яких ніяк не повернешся, хоч як намагайся — до тих, хто приходить до нас уві сні.
Landentity
Де: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б
Коли: до 2 листопада
Скільки: 200 гривень (пільговий — 100 гривень)
Англійський поет Джон Донн казав, що кожна людина — це острів. Landentity розширює задану поетом метафору: на думку семи мисткинь, що взяли участь у проєкті, гори, степи, ліс і будь-який ландшафт є невіддільною складовою ідентичності та самоідентифікації. Звісно, навіть без додаткових пояснень з інсталяції зрозуміла одна з магістральних думок Landentity: окупований ландшафт дорівнює роздробленій самоідентифікації з рідними місцями.
«Скриня-господиня»
Де: вул. Академіка Тронька, 1 (вхідна група Музею)
Коли: до 31 жовтня
Скільки: 150 гривень
Скриня — історична невіддільна частина традиційного житла в домодерний період. У ній зберігали одяг, рушники, документи чи прикраси. Скриня була не лише символом достатку, а й родової пам’яті. Крім того, вона слугувала полотном і хронікером побутової історії та важливим матеріальним документом етнографії: на ній зображали традиційні орнаменти, квіти, птахів та інколи навіть цілі родинні сюжети.
На виставці ж представлять скрині з Наддніпрянщини, Полтавщини, Слобожанщини, півдня України, Поділля та Карпат.
«Мальована»
Де: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9
Коли: до 24 листопада
Скільки: 100 гривень
46 зразків настінних розписів Поділля (переважно території сучасної Вінниччини), Уманщини та Чигиринщини (нині Черкащина) 1920-х – 1930-х років. Проєкт доповнює металева інсталяція Вікторії Якуши, що складається з 18 сталевих панелей, натхненних класичним для того часу образом древа життя.
«Олександр Мурашко. Кольорові модуляції»
Де: Національний художній музей України, вул. Михайла Грушевського, 6
Коли: з 17 жовтня до 25 січня 2026 року
Скільки: 250 гривень (пільговий — 150 гривень)
На початку минулого століття художник Олександр Мурашко вирушив у Мюнхен і Париж, аби дізнатися, яким має бути культурна столиця Європи. Він прагнув поставити Київ в один ряд із ними та зробити місто епіцентром мистецтва. Великі задуми потребували великих жестів, тож Мурашко відкрив свою студію у першому київському хмарочосі. Саме його бажання випередити час стало фокусом лекцій про митця.
Цьогоріч минає 150 років із дня його народження. У музеї виставлять близько 50 живописних і графічних творів з колекції. Деякі роботи не експонувалися понад 20 років.
«Жіночий портрет». Виставка фотографій Софії Яблонської
Де: Книгарня «Плекай», вул. Спаська, 22
Коли: до 31 жовтня
Скільки: вхід вільний
Серія чорно-білих жіночих портретів із Марокко, Центральної та Південно-Східної Азії була зроблена Софією Яблонською — першою у світі тревел-блогеркою. Саме так охрестили Софію Яблонську — видатну письменницю та кінооператорку XX століття. У той час, коли у Львові пересувалися на возах, а жінки боялися виїздити з міста, Яблонська здійснила навколосвітню подорож та публікувала у пресі травелоги, написані нею в дорозі.