Местные жители закрыли въезд для строительной техники возле «Дома с насекомыми»

85
Наталия Габрух
share share

12 ноября местные жители заблокировали проезд для строительной техники рядом с памятником архитектуры «Дом с насекомыми». Об этом сообщают активисты сообщества «Цегла».

Перед въездом на площадку, где проходят работы, жильцы разместили бетонный блок.

Активисты сообщества «Цегла» подтверждают, что работы проходят под руководством компании «Київміськбуд». Вплотную к историческому зданию планируют построить офисный центр с подземным паркингом.

В этот же день возле «Дома с насекомыми» упал строительный забор. Местные жители сообщили, что пострадали секции, находящиеся в охранной зоне памятки архитектуры.

Ранее мы писали , что исторический «Дом с насекомыми» на улице Владимирской, 93-95, возле которого возобновили строительные работы, начал проседать.

После этого строительные работы удалось остановить активистам.

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил, что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: «Цегла».

Опубликовано: 13 ноября 2023
share share
Украинцы смогут сдать теоретический экзамен на получение водительских прав без обучения в автошколе Украинцы смогут сдать теоретический экзамен на получение водительских прав без обучения в автошколе Музей Булгакова могут исключить из реестра памятников национального значения Музей Булгакова могут исключить из реестра памятников национального значения На Троещине и Чоколовке: 7 театров Киева, о которых вы не знали На Троещине и Чоколовке: 7 театров Киева, о которых вы не знали В Париже прошел поп-ап бранч украинской кухни В Париже прошел поп-ап бранч украинской кухни В Киеве можно бесплатно сдать на утилизацию просроченные лекарства: где именно В Киеве можно бесплатно сдать на утилизацию просроченные лекарства: где именно В Киевской области демонтировали панно, посвященное российским городам: фото В Киевской области демонтировали панно, посвященное российским городам: фото Дизайн украинской студии YOD Group в списке самых красивых ресторанов по версии «Премии Версаля» Дизайн украинской студии YOD Group в списке самых красивых ресторанов по версии «Премии Версаля» У усадьбы Солтанова на Подоле убрали строительный забор. У усадьбы Солтанова на Подоле убрали строительный забор.
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.