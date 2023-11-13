Местные жители закрыли въезд для строительной техники возле «Дома с насекомыми»

12 ноября местные жители заблокировали проезд для строительной техники рядом с памятником архитектуры «Дом с насекомыми». Об этом сообщают активисты сообщества «Цегла».

Перед въездом на площадку, где проходят работы, жильцы разместили бетонный блок.

Активисты сообщества «Цегла» подтверждают, что работы проходят под руководством компании «Київміськбуд». Вплотную к историческому зданию планируют построить офисный центр с подземным паркингом.

В этот же день возле «Дома с насекомыми» упал строительный забор. Местные жители сообщили, что пострадали секции, находящиеся в охранной зоне памятки архитектуры.

Ранее мы писали , что исторический «Дом с насекомыми» на улице Владимирской, 93-95, возле которого возобновили строительные работы, начал проседать.

После этого строительные работы удалось остановить активистам.

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил , что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: «Цегла».