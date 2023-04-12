Паски та великодні кошики: 15 пропозицій від закладів Києва

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Марія Банько
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Напередодні Великодня пекарні та ресторани Києва вражають розмаїттям святкових пропозицій.

Ми вже писали про старовинні українські рецепти пасок. А тепер підготувати добірку з 15 варіантів Великодньої їжа та готових наборів зі різноманітними стравами.

Паски та панетоне

Milk Bar

В святковому меню Milk Bar – бестселери: класична паска з в'яленою журавлиною та родзинками, прикрашена шоколадним кроликом паска «Три молока» з ірискою всередині та кокосова паска з кокосовими пластівцями та кокосовим молоком.

А ще є паска зі свіжою полуницею, малиновим мармеладом, рожевим шоколадом та рожевою цукровою глазур'ю.

Ціни:

Паска «Три молока» – 590 гривень
Паска класична – 480 гривень
Кокосова паска – 650 гривень

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Honey

Honey готують три види повітряних італійських панетоне та два варіанти пасок, декорованих квітами або колосками, а також шоколадні яйця. Замовлення відправляють «Новою поштою» також.

Ціни:

Квітуча паска з шоколадом М – 850 гривень
Колосиста паска з родзинками М – 750 гривень
Панетоне «Три шоколади – ваніль» – 1850 гривень

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Dolceteca by Bassano

У великодньому меню закладу – панетоне з цукатами та родзинками, печені та сирні паски, шоколадні кролики, шоколадні писанки та декоровані яйця.

Ціни:

Панетоне made in Kyiv – 1250 гривень
Велика паска з апельсиновими цукатами та родзинками, вкрита цукровою глазурʼю – 550 гривень
Маленька сирна паска з рикоти – 450 гривень
Великодній кролик шоколадний – 250 гривень

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“Товста качка”

Ресторан “Товста качка” приймає замовлення на паски з білого шоколаду з горіхами та цукатами, виготовлені за авторським рецептом. За бажанням до корзини з паскою можна додати м'ясні делікатеси або паштет, сир та вино.

Ціни:

Паска 600 г – 580 гривень
Паска 900 г – 780 гривень
Ковбаса зі свинини 240 г – 218 гривень
Сир Великодній 100 г – 128 гривень
Вино “Товста качка” 0,75 л – 450 гривень

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“Сто років тому вперед”

Заклад Інни Поперешнюк та Євгена Клопотенка готує паски виключно з українських продуктів. В рецепті – асорті родзинок та в'ялена журавлина.

За 300 гривень паску можна “підвісити” для благодійного фонду чи центру реабілітації постраждалих від війни.

Ціни:

Паска велика – 450 гривень
Паска маленька – 350 гривень

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Eclair Little Artwork

До великодніх свят Eclair Little Artwork підготував кекс з двома видами родзинок, курагою, вишнею, журавлину та цедрою апельсина. Здоба прикрашена шоколадним ганашем у вигляді пташиного гніздечка.

Ціни:

Кекс – 690 гривень

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Klukva&Brukva

У святковому меню Klukva&Brukva цього року – паска з печі з домашніми цукатами, прикрашена білковою помадкою, та королівська сирна паска з цукатами та шоколадом, полита шоколадною глазур'ю.

До великоднього столу також підготували традиційні страви в авторській інтерпретації.

Ціни:

Паска з печі – 350 гривень
Королівська сирна паска – 600 гривень
Качка з яблуками (2 кг) – 1200 гривень
Пиріжки з куркою та грибами, з ягідним соусом, з судаком, щукою і щавлевим соусом, з печінкою курчати, з мармеладом з мадери, з яйцем і зеленню – 30 гривень штука

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“Життя чудових людей”

Ресторан “Життя чудових людей” пече паску з двох видів борошна – манітоба та кукурудзяного – та додає родзинки, цедру апельсину, журавлину, шоколадні кульки та мигдаль.

Ціна:

Паска з франжипаном – 450 гривень

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Prynada

Кафе Prynada пропонує паски з двома видами родзинок, курагою та журавлиною. Декор кожної паски – ручна робота, і обрати його можна самостійно. Є в асортименті і пасхальний кошик, до нього входять крашанки, домашні м'ясні делікатеси та вино або настоянка.

Також пектимуть паски для ЗСУ.

Ціни:

«Паска Класична з декором на ваш вибір» – 450 гривень
«Великодній Сет» – 1790 гривень

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“Сюр”

Бар “Сюр” пропонує на вибір три види пасок: класичну, малинову з малиновим конфітюром та кремом всередині та шоколадну з шоколадним кремом та ганашем⁣.

Для любителів шоколаду також створили кроликів з різних видів шоколаду – за особливим дизайном.

Ціни: ⁣

Класична паска – 345 гривень ⁣
Малинова паска – 315 гривень
Шоколадна паска – 315 гривень
Шоколадний кролик – 195 гривень⁣

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StayHome

В меню сервісу доставки страв з ресторанів “Спайсі” та Odesa – два види панетоне. Класичний – з апельсиновими цукатами – прикрашений хрусткою меренгою, горішками, шоколадом та зацукрованою вишнею, малиновий – з медом та малиновою пудрою – декорований фісташками, полуницею та глазур'ю.

В асортименті є великодні кошики трьох розмірів, в яких є все необхідне для смачного великоднього сніданку.

Ціни:

Класичний панетоне – 550 гривень
Малиновий панетоне – 600 гривень
Великодній кошик на двох – 3200 гривень

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Великодні кошики

Citronelle

Ресторан Citronelle пропонує два види великодніх кошиків різних розмірів: в кожному – вино, паска, крашанки, свічки у вигляді яєць та шоколадні яйця, паштети та інші делікатеси.

В меню також є благодійна паска, весь прибуток від продажу якої заклад скерує на приготування обідів для літніх людей.

Ціни:

Великодній кошик родинний – 7700 гривень
Великодній кошик – 5600 гривень (кошики можна замовити без вина)
Благодійна паска – 1100 гривень

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«Всі свої»

На платформі «Всі свої» можна замовити великодні кошики трьох розмірів. В найменшому з них – вітальна листівка та свічка, паска, вино, ковбаса, сири та солодощі, в найбільшому – додатково м'ясні делікатеси та різноманітний шоколад.

Замовлення на кошики можна зробити і після свят.

Ціни:

Великодній набір S – 1670 гривень
Великодній набір L – 2885 гривень
Великодній набір L – 3985 гривень

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Сім’я ресторанів Дмитра Борисова

Великодні кошики на будь–який смак пропонують цього року ресторани Дмитра Борисова: “Барсук” – з паскою, прикрашеною маршмелоу, домашніми паштетами та ковбасою, “Любчик” – з сиром та червоним сухим вином, “ОБ” – з яблучним штруделем та солониною, “Канапа” – з авторською настоянкою та їстівною свічкою.

Свої набори підготували й “Ватра” та Oxota na Ovets.

Ціни:

Великодній кошик від “Барсука” – 1998 гривень
Великодній кошик від “Любчика” – 1988 гривень
Великодній набір від “Канапи” – 2023 гривень
Великодній набір від “Oxota na Ovets” – 2490 гривень

Pure & Naive

Винний бар Pure & Naive підготував два великодніх кошики з ексклюзивними смаколиками: Pure та Naive. В першому – класична паска та біле вино, в другому – шоколадна паска та помаранчеве вино.

Самі кошики вручну сплетені на Закарпатті зі справжньої лози. Додатково всередині кошика – торбинка із саржі.

Ціни:

Великодній кошик Pure – 4650 гривень
Великодній кошик Naive – 4950 гривень

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“Мацоні”

Великодній кошик в кафе-сироварні “Мацоні” можна купити готовий чи сформувати самостійно. На вибір – шоколадна, класична чи сирна паска, сулугуні чи імеретинський сир, крашанки, фірмова настоянка та м'ясні делікатеси.

Ціни:

Великодній кошик з шоколадною паскою – 2665 гривень
Великодній кошик з класичною паскою – 2625 гривень
Великодній кошик з сирною паскою – 2765 гривень
Паска шоколадна – 520 гривень
Ковбаса домашня – 345 гривень

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Фото: соцмережі закладів

Опубліковано: 12 квітня 2023
Великдень Паска
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