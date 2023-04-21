Шеф-кухар Марко Черветті розповідає про те, як готують фаршировані яйця в Італії.

Інгредієнти:

Варені яйця – 3 шт.

Петрушка – 6 г

Каперси – 5 г

Анчоуси – 8 г

Консервований тунець – 1 банка (85 г)

Оливкова олія – 50 г

Як готувати:

Крок 1. Зелень, декілька філе анчоусів та трошки каперсів подрібни разом до стану пюре, переклади в глибоку тарілку.

Крок 2. Виклади у тарілку тунця і розімни виделкою.

Крок 3. Розріж яйця навпіл, вийми жовтки та додай їх до начинки, розімни та перемішай з іншими інгредієнтами. Солити не треба, адже анчоуси та каперси достатньо солоні.

Крок 4. Додай оливкову олію, перемішай, сформуй з начинки кульки та розклади в половинки яєць.

Крок 5. Виклади фаршировані яйця на тарілку, прикрась краплями оливкової олії та петрушкою. Гості будуть у захваті!