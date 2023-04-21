Як готують фаршировані яйця в Італії

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Марія Банько
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Шеф-кухар Марко Черветті розповідає про те, як готують фаршировані яйця в Італії.

Інгредієнти:

  • Варені яйця – 3 шт.
  • Петрушка – 6 г
  • Каперси – 5 г
  • Анчоуси – 8 г
  • Консервований тунець – 1 банка (85 г)
  • Оливкова олія – 50 г

Як готувати:

Крок 1. Зелень, декілька філе анчоусів та трошки каперсів подрібни разом до стану пюре, переклади в глибоку тарілку.

Крок 2. Виклади у тарілку тунця і розімни виделкою.

Крок 3. Розріж яйця навпіл, вийми жовтки та додай їх до начинки, розімни та перемішай з іншими інгредієнтами. Солити не треба, адже анчоуси та каперси достатньо солоні.

Крок 4. Додай оливкову олію, перемішай, сформуй з начинки кульки та розклади в половинки яєць.

Крок 5. Виклади фаршировані яйця на тарілку, прикрась краплями оливкової олії та петрушкою. Гості будуть у захваті!

Опубліковано: 21 квітня 2023
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