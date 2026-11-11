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Ромком із 90-х «Вам лист» отримає ремейк

Артем Черничко 11 листопада 2026
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Студія Warner Bros. працює над римейком ромкому 1998 року «Вам лист» (You’ve Got Mail). Режисером нового проєкту стане Джейсон Орлі, повідомляє Variety.

Деталі сюжету майбутньої стрічки поки тримають у таємниці. Орлі зараз пише сценарій. Продюсерами виступають Ніл Моріц та Таня Ландау з продакшену Original Film.

Оригінальний фільм Нори Ефрон розповідав про протистояння власника мережі книжкових супермаркетів Джо Фокса (Том Генкс) та власниці маленької незалежної книгарні дитячої літератури Кетлін Келлі (Мег Раян). Попри конфлікт у реальному житті, між ними зав'язується анонімний роман у тогочасному месенджері AOL.

Прев'ю відео

У 1998 році стрічка стала касовим хітом, зібравши $250 мільйонів у світовому прокаті при бюджеті у $65 мільйонів. В основі історії — п'єса Міклоша Ласло «Парфумерія» 1937 року.

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