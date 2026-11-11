В Україні випустили гайд із правилами перевезення тварин у транспорті

Група компаній Suziria Group, мережа зоомаркетів MasterZoo та ГО «Безбар’єрність» випустили другу частину гайду «Петгостинність у транспорті». У ньому зібрали та систематизували правила й вимоги щодо перевезення домашніх улюбленців у потягах, автобусах, міському транспорті та в авто, а також під час виїзду за кордон.

Матеріал зводить в один документ норми з постанов Кабміну, міських правил електротранспорту та регламентів окремих перевізників. Крім юридичних вимог, гайд містить практичні поради: як підготувати тварину до дороги та що покласти в дорожню аптечку.

Основні правила з гайду:

Залізниця. У потягах далекого сполучення за кота або малого собаку в переносці сплачують за багажним тарифом (як за 20 кг). У приміських потягах їх везуть безкоштовно, якщо переноска відповідає нормам ручної поклажі. Якщо великий собака (понад 45 см у холці) їде в купе без переноски, власник має викупити всі місця в ньому. У сидячих вагонах великих собак дозволено перевозити лише в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів.

Автобуси. За переноску на окремому сидінні в міжміському автобусі сплачують повну вартість дорослого квитка. Для перевезення середнього чи великого собаки потрібно викупити всі сусідні місця, не відокремлені проходом.

Тварини супроводу. Собаки-поводирі їдуть у потягах усіх категорій безкоштовно. Перевізники не мають права вимагати для них переноску, доплату чи відмовляти в посадці.

Поїздки до ЄС. Підготовку варто починати щонайменше за чотири місяці. Кров на титр антитіл до сказу здають не раніше ніж через 30 днів після вакцинації, після чого діє обов'язковий тримісячний період очікування.

Повний матеріал доступний на сайті «Довідника безбар’єрності», а також у форматі PDF для завантаження. Ілюстрації для проєкту створив художник Олександр Грехов. Першу частину гайду, присвячену дог-френдлі рішенням для бізнесу, офісів та ТРЦ, презентували в серпні 2026 року.