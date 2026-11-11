У Києві повністю вимикають вуличне освітлення через дефіцит електроенергії

У Києві тимчасово повністю вимикають зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії, спричинений пошкодженнями енергоінфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Відповідне рішення ухвалили в КМДА, щоб забезпечити пріоритетне живлення важливих об’єктів міста, повідомили в КП «Київміськсвітло».

Там пояснили, що підприємство відповідає виключно за освітлення комунальних об’єктів благоустрою та не живить житлові будинки чи критичну інфраструктуру. Робота комунальників повністю залежить від можливостей постачання з боку ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі».

Виняток з обмежень становлять лише ті шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. На таких ділянках світло вмикатимуть за наявності електроенергії — від моменту її відновлення і до 22:00.

У зв’язку з відсутністю вуличного освітлення містян закликають бути особливо обачними. Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, збільшувати дистанцію та знижувати швидкість перед переходами, а пішоходам — носити флікери та підсвічувати дорогу ліхтариками чи смартфонами.