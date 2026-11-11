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Зоозахисники закликали Cage The Elephant змінити назву гурту заради порятунку слонихи

Ірина Маймур 11 листопада 2026
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Зоозахисники закликали Cage The Elephant змінити назву гурту заради порятунку слонихи

Американському рок-гурту Cage The Elephant запропонували на тиждень перейменуватися на Free The Elephant («Звільни слона») у соцмережах. Так зоозахисники хочуть привернути увагу до 56-річної циркової слонихи Окхи, яку намагаються перевести до спеціалізованого притулку. Про це повідомляє NME.

Організація обіграла назву гурту Cage The Elephant, яку можна перекласти як «Посади слона в клітку», запропонувавши замінити Cage («посади в клітку») на Free («звільни»).

Прев'ю відео

Звернення приурочили до виступу музикантів 15 листопада в Мюнхені. Гурт гратиме під час перерви матчу Національної футбольної ліги США (NFL) між New England Patriots і Detroit Lions.

За твердженням PETA, слониха Окха більшу частину життя була змушена виступати в цирку. Зараз її перевозять разом із дресирувальником Браяном Франценом, якому, за даними організації, раніше висували кримінальні обвинувачення у жорстокому поводженні з тваринами. Зоозахисники також заявляють, що на відео зафіксовано, як він б'є слона спеціальним гаком.

У листі до гурту PETA обіграла назву його хіта Ain’t No Rest for the Wicked («Немає спочинку грішникам»), написавши, що для слонихи Окхи також немає перепочинку.

Прев'ю відео

«Ми вважаємо, що ви погодитеся: вона заслуговує провести решту життя в спокої, отримуючи турботу, повагу й гідне ставлення», — зазначили зоозахисники.

PETA повідомляє, що вже провела понад 30 акцій на підтримку Окхи. Організація домагається її переведення до притулку, де тварина зможе вільно пересуватися, отримувати ветеринарну допомогу та жити поряд з іншими слонами.

Станом на 11 листопада Cage The Elephant публічно не відповіли на пропозицію.

Раніше організація пропонувала вокалісту Led Zeppelin Роберту Планту тимчасово назватися Robert Plant Wool, щоб привернути увагу до рослинних альтернатив овечій вовні.

Фото на обкладинці: Stefan Brending / Wikimedia Commons
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