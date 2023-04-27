Свинина по-сичуанськи: дуже смачно та гостро

Шеф-кухар Марко Черветті розповідає, як приготувати вогняну свинину по-сичуанськи.
Інгредієнти:
- Свиняча вирізка – 180 г
- Крохмаль – 5 г
- Яйце – 1 шт. (білок)
- Соєвий соус – 30 мл
- Червоне вино – 20 мл
- Часник – 10 зубчиків
- Імбир – один корінець
- Зелена цибуля – 1 шт.
- Пекінська капуста – 1 головка
- Сичуанський перець
- Сушений чилі в стручках
- Перець чилі мелений – 2 чайні ложки
- Оливкова олія – 60 мл
- Соус чилі – 30 мл
- Вода – 250 мл
- Сіль – 1 г
Як готувати:
- Поріж свинину невеликими тонкими пластинами.
- Додай до м’яса крохмаль, яєчний білок, соєвий соус і трішки вина, перемішай і залиш маринуватися.
- Наріж пекінську капусту. Добре розігрій у пательні оливкову олію, додай капусту, перемішай та злегка обсмаж. Виклади в окрему тарілку.
- Обсмаж на оливковій олії імбир та часник, додай мелений чилі, по жменьці сичуанського перцю та стручків чилі. Додай соус чилі і воду, посоли. Коли соус закипів – додай свинину. Вари свинину в соусі близько двох хвилин.
Цікавий факт від Марко. Майже в будь-якій страві сичуанської кухні присутні сичуанський перець та перець чилі: чилі створює гостроту, а сичуанський перець її фіксує: відчуття пожежі триватиме в роті годинами.
- Підготуй «сичуанську суміш прянощів» для подачі. Дрібно наріж половину корінця імбиру, 4 зубчики часнику та зелену цибулю. Додай чайну ложку сичуанського перцю, один сушений чилі та подрібни все разом.
- Розклади по тарілках капусту, зверху виклади м’ясо з соусом та суміш прянощів. Щоб збалансувати гостроту, подавай з рисом. Смачного!