Свинина по-сичуанськи: дуже смачно та гостро

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Марія Банько
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Шеф-кухар Марко Черветті розповідає, як приготувати вогняну свинину по-сичуанськи.

Інгредієнти:

  • Свиняча вирізка – 180 г
  • Крохмаль – 5 г
  • Яйце – 1 шт. (білок)
  • Соєвий соус – 30 мл
  • Червоне вино – 20 мл
  • Часник – 10 зубчиків
  • Імбир – один корінець
  • Зелена цибуля – 1 шт.
  • Пекінська капуста – 1 головка
  • Сичуанський перець
  • Сушений чилі в стручках
  • Перець чилі мелений – 2 чайні ложки
  • Оливкова олія – 60 мл
  • Соус чилі – 30 мл
  • Вода – 250 мл
  • Сіль – 1 г

Як готувати:

  1. Поріж свинину невеликими тонкими пластинами.
  2. Додай до м’яса крохмаль, яєчний білок, соєвий соус і трішки вина, перемішай і залиш маринуватися.
  3. Наріж пекінську капусту. Добре розігрій у пательні оливкову олію, додай капусту, перемішай та злегка обсмаж. Виклади в окрему тарілку.
  4. Обсмаж на оливковій олії імбир та часник, додай мелений чилі, по жменьці сичуанського перцю та стручків чилі. Додай соус чилі і воду, посоли. Коли соус закипів – додай свинину. Вари свинину в соусі близько двох хвилин.

    Цікавий факт від Марко. Майже в будь-якій страві сичуанської кухні присутні сичуанський перець та перець чилі: чилі створює гостроту, а сичуанський перець її фіксує: відчуття пожежі триватиме в роті годинами.
  5. Підготуй «сичуанську суміш прянощів» для подачі. Дрібно наріж половину корінця імбиру, 4 зубчики часнику та зелену цибулю. Додай чайну ложку сичуанського перцю, один сушений чилі та подрібни все разом.
  6. Розклади по тарілках капусту, зверху виклади м’ясо з соусом та суміш прянощів. Щоб збалансувати гостроту, подавай з рисом. Смачного!

Опубліковано: 27 квітня 2023
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