Легкий італійський суп за 5 хвилин: рецепт від шеф-кухаря

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Марія Банько
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Апулія, Калабрія, Базиліката, Кампанія... Італійський Південь подарував нам чимало цікавих рецептів. Швидкий літній суп – одна з таких страв. Марко Черветті, знавець італійської кухні та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як його швидко приготувати.

Інгредієнти:

  • Броколі – 350 г
  • Часник – 20 г
  • Гострий перець – 15 г
  • Анчоуси – 20 г
  • Оливкова олія – 55 г
  • Макарони або рис – 100 г
  • Пармезан – 3 г
  • Вода – 1 л

Як готувати:

  1. У розігріту каструлю з оливковою олією поклади філе анчоусів. Трошки обсмаж, щоб їхній смак передався оливковій олії.
  2. Візьми декілька зубчиків часнику, розчави їх ножем, подрібни та додай до анчоусів. Туди ж додай чилі на смак. Будь-яка південно-італійська страва має бути насиченою, ароматною та гостренькою!
  3. Підготуй броколі: відріж та нашинкуй суцвіття. Додай до каструлі, перемішай, обсмажуй протягом двох-трьох хвилин, помішуючи, а потім додай води. Дочекайтеся, поки суп закипить.

    Лайфхак від Марко: Щойно суп закипить, слід перевіряти його на сіль. Бо ж анчоуси вже встигли віддати свою солоність страві. Може бути й таке, що більше солити суп не доведеться взагалі.
  4. Коли суп закипів, додай пасту або рис - на свій розсуд. Якщо обираєш пасту, краще візьми дрібну. І, будь ласка, не перевари!
  5. Налий готовий суп у глибоку тарілку, присип тертим пармезаном, додай декілька крапель оливкової олії! Готово.

Опубліковано: 19 травня 2023
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