Легкий італійський суп за 5 хвилин: рецепт від шеф-кухаря

Апулія, Калабрія, Базиліката, Кампанія... Італійський Південь подарував нам чимало цікавих рецептів. Швидкий літній суп – одна з таких страв. Марко Черветті, знавець італійської кухні та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як його швидко приготувати.
Інгредієнти:
- Броколі – 350 г
- Часник – 20 г
- Гострий перець – 15 г
- Анчоуси – 20 г
- Оливкова олія – 55 г
- Макарони або рис – 100 г
- Пармезан – 3 г
- Вода – 1 л
Як готувати:
- У розігріту каструлю з оливковою олією поклади філе анчоусів. Трошки обсмаж, щоб їхній смак передався оливковій олії.
- Візьми декілька зубчиків часнику, розчави їх ножем, подрібни та додай до анчоусів. Туди ж додай чилі на смак. Будь-яка південно-італійська страва має бути насиченою, ароматною та гостренькою!
- Підготуй броколі: відріж та нашинкуй суцвіття. Додай до каструлі, перемішай, обсмажуй протягом двох-трьох хвилин, помішуючи, а потім додай води. Дочекайтеся, поки суп закипить.
Лайфхак від Марко: Щойно суп закипить, слід перевіряти його на сіль. Бо ж анчоуси вже встигли віддати свою солоність страві. Може бути й таке, що більше солити суп не доведеться взагалі.
- Коли суп закипів, додай пасту або рис - на свій розсуд. Якщо обираєш пасту, краще візьми дрібну. І, будь ласка, не перевари!
- Налий готовий суп у глибоку тарілку, присип тертим пармезаном, додай декілька крапель оливкової олії! Готово.