Сестра Доллі Партон закликала не створювати ШІ-контент про співачку після її смерті

Сестра американської кантрі-співачки Доллі Партон Стелла Партон закликала шанувальників не поширювати фейкові матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту, після смерті артистки. Про це повідомляє BBC.

Доллі Партон померла 25 серпня у віці 80 років. Після її смерті в соцмережах почали з'являтися пісні, зображення та відео, створені за допомогою ШІ.

Стелла Партон подякувала людям за щиру підтримку її родини, але заявила, що «величезна кількість ШІ та нескінченного сміття», яке публікують у мережі, стало для близьких важким випробуванням.

Вона закликала користувачів проявляти більше співчуття та не перетворювати смерть її сестри на привід для створення жартівливого або оманливого контенту.

Зокрема, президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social зображення, на якому він і Доллі Партон зображені разом.

Dolly Parton just passed two days ago and Donald Trump is already sticking her into his insane narcissistic memes. How soulless, heartless and brainless must you be to do that. There will never be a man smaller than Trump. pic.twitter.com/FbZv0vZ7fU — Zero Dark Twenty-Nine 🧫 (@herotimeszero) August 28, 2026

На YouTube набрало понад 1,5 мільйона переглядів відео з нібито «фанатською піснею-вшануванням» від Майлі Сайрус на честь її хрещеної матері Доллі Партон. Насправді композиція була створена за допомогою ШІ та лише імітувала голос Сайрус. Попри відповідне маркування, користувачі залишали коментарі, дякуючи співачці за «чудовий триб'ют».

Стелла Партон зазначила, що з часом автори такого контенту, ймовірно, перемкнуться на наступну гучну драму та нову хвилю дезінформації.

Сама Доллі Партон ще у 2023 році розповідала, що побоюється використання штучного інтелекту для заміни людей у творчості.

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Вона вважала, що ШІ може бути корисним для науки та медицини, але виступала проти його використання для заміни людських голосів і авторства. «Не можна відтворити людину», — говорила Партон.