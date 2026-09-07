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Сестра Доллі Партон закликала не створювати ШІ-контент про співачку після її смерті

Іван Назаренко 07 вересня 2026
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Сестра американської кантрі-співачки Доллі Партон Стелла Партон закликала шанувальників не поширювати фейкові матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту, після смерті артистки. Про це повідомляє BBC.

Доллі Партон померла 25 серпня у віці 80 років. Після її смерті в соцмережах почали з'являтися пісні, зображення та відео, створені за допомогою ШІ.

Стелла Партон подякувала людям за щиру підтримку її родини, але заявила, що «величезна кількість ШІ та нескінченного сміття», яке публікують у мережі, стало для близьких важким випробуванням.

Вона закликала користувачів проявляти більше співчуття та не перетворювати смерть її сестри на привід для створення жартівливого або оманливого контенту.

Зокрема, президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social зображення, на якому він і Доллі Партон зображені разом.

На YouTube набрало понад 1,5 мільйона переглядів відео з нібито «фанатською піснею-вшануванням» від Майлі Сайрус на честь її хрещеної матері Доллі Партон. Насправді композиція була створена за допомогою ШІ та лише імітувала голос Сайрус. Попри відповідне маркування, користувачі залишали коментарі, дякуючи співачці за «чудовий триб'ют».

Стелла Партон зазначила, що з часом автори такого контенту, ймовірно, перемкнуться на наступну гучну драму та нову хвилю дезінформації.

Сама Доллі Партон ще у 2023 році розповідала, що побоюється використання штучного інтелекту для заміни людей у творчості.

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Вона вважала, що ШІ може бути корисним для науки та медицини, але виступала проти його використання для заміни людських голосів і авторства. «Не можна відтворити людину», — говорила Партон.

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