В Україні запустили цифрову платформу, що зберігає пам’ять про міста й села Донеччини та Луганщини

Команда проєкту «Шлях, позначений сіллю» запустила цифрову платформу «МеморіДім». Вона зберігає історії міст і сіл Донеччини та Луганщини, значна частина яких нині окупована. Про це БЖ повідомили творці проєкту.

«Шлях, позначений сіллю» створили ще до повномасштабного вторгнення. Проєкт об’єднав 12 населених пунктів, пов’язаних із соляною спадщиною сходу України. Команда досліджувала регіон, створювала туристичні маршрути, навчала гідів та працювала з місцевими громадами.

Скриншот наданий проєктом «Шлях, позначений сіллю»

Після 2022 року подорожувати значною частиною цих територій стало неможливо, тому автори перенесли частину напрацювань у цифровий простір.

«Колись я допомагала людям відкривати цей край, мандруючи його дорогами. Тепер я допомагаю зберегти дорогу до нього в нашій спільній пам’яті», — розповідає керівниця проєкту Яна Синиця.

«МеморіДім» оформлений як віртуальний будинок із тематичними кімнатами. У ньому можна знайти історичні матеріали, особисті спогади, аудіоекскурсії та дослідження про регіон.

У «Кімнатах» зібрані історії населених пунктів та їхніх мешканців. «Комора» розповідає про особисті речі й колекції, через які можна дізнатися більше про локальну культуру. «Кухня» присвячена традиційним рецептам, а «Бібліотека» містить дослідження, видання та інші матеріали, створені командою раніше.

Окремий розділ платформи — 14 аудіоекскурсій локаціями «Шляху, позначеного сіллю». Серед них — печери, шахти, природні та історичні пам’ятки.

Екскурсії проєкту «Шлях, позначений сіллю». Фото: NikolaSkuridin / Wikimedia Commons

У «Сільниці» та «Сільничці» зібрані особисті спогади мешканців міст і сіл маршруту — про родинні речі, події, місця та традиції. У «Сільничці» історії можна відкривати випадково, як у своєрідному інтерактивному музеї пам’яті.

У майбутньому користувачі також зможуть додавати на платформу власні історії.

Автори проєкту називають «МеморіДім» способом зберегти зв’язок із місцями, які нині недоступні фізично. Для вимушених переселенців це можливість уявно повернутися додому через спогади та історії, а для тих, хто ніколи не був на сході, — познайомитися з його культурою та локальною історією.