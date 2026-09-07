У Києві змінюють комендантську годину: новий графік почне діяти 10 вересня

У Києві комендантську годину скоротять на одну годину. Від 10 вересня вона триватиме з 01:00 до 05:00. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони Києва.

У зв’язку зі скороченням комендантської години графік роботи громадського транспорту в Києві подовжать на одну годину.

"Нагадаю, за рішеннями Ради оборони Києва рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години дозволено вже з 3 вересня", — додав Кличко.

Окрім того, через затримки поїздів місто організує чотири автобусні маршрути для перевезення пасажирів із Центрального залізничного вокзалу під час комендантської години.

Водночас режим роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.Зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня.