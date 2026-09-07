Ірина Данилевська залишила посаду директорки Ukrainian Fashion Week — хто став новим CEO

Ірина Данилевська залишила посаду директорки Ukrainian Fashion Week, яку обіймала від заснування проєкту у 1997 році. Новою очільницею UFW стала Єлизавета Ущека — вона останні п’ять років працювала в команді Тижня моди.

Данилевська співзаснувала Ukrainian Fashion Week 1997 року та відтоді очолювала його оргкомітет. За її словами, рішення передати керівництво Ущеці виникло під час роботи над ініціативою Support Ukrainian Fashion у 2022 році. Восени 2025 року Данилевська запропонувала їй очолити UFW, після чого розпочався перехідний процес.

Водночас Данилевська не залишає Ukrainian Fashion Week. Вона координуватиме взаємодію між департаментами та займатиметься економічними питаннями.

Єлизавета Ущека приєдналася до команди UFW 2021 року. Спочатку вона керувала медіанапрямом, а згодом очолила департамент комунікацій. Також Ущека займалася міжнародними комунікаціями та спеціальними проєктами Ukrainian Fashion Week.

На посаді CEO вона планує продовжувати місію, визначену UFW під час заснування: підтримувати українських дизайнерів, створювати для них нові можливості та представляти українську моду за кордоном.

Серед головних напрямів роботи вона також назвала міжнародну співпрацю. За її словами, UFW продовжить розвивати міжнародні проєкти та представляти українських дизайнерів у світі.

На цьогорічному Ukrainian Fashion Week, зокрема, нову колекцію представить харківська артстудія Bob Basset. Це буде перший за 11 років показ бренду на Тижні моди.