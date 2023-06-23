Салат з полуницею та авокадо за 5 хвилин

В таку спеку - саме час робити легкі та корисні салати з полуницею. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився рецептом одного з таких салатів. Його ідею йому підказала блогерка та нутриціолог Мирослава Ульяніна.
Інгредієнти:
- Полуниця – 100 г
- Бейбі-шпинат – 30 г
- М’ята – 2 г
- Авокадо – 0,5 шт
- Кріп – 70 г
- Петрушка – 70 г
- Базилік – 70 г
- Кокосове молоко – 60 мл
- Кеш’ю – 15 г
- Гарбузове насіння – 5 г
- Кунжут – 2 г
- Сіль, чорний перець
Як готувати:
- Виклади на тарілку бейбі-шпинат та декілька листочків базиліку. Додай нарізану великими скибочками полуницю.
- Зроби соус: перебий у блендері кріп, петрушку та базилік, додай кокосове молоко, перемішай, посоли та поперчи.
- Почисть та наріж напівкільцями авокадо. Виклади в центр тарілки.
- Додай кеш’ю, кунжут та гарбузове насіння.
- Полий салат соусом. Елегантна та корисна страва готова