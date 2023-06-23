Салат з полуницею та авокадо за 5 хвилин

В таку спеку - саме час робити легкі та корисні салати з полуницею. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився рецептом одного з таких салатів. Його ідею йому підказала блогерка та нутриціолог Мирослава Ульяніна.

Інгредієнти:

Полуниця – 100 г

Бейбі-шпинат – 30 г

М’ята – 2 г

Авокадо – 0,5 шт

Кріп – 70 г

Петрушка – 70 г

Базилік – 70 г

Кокосове молоко – 60 мл

Кеш’ю – 15 г

Гарбузове насіння – 5 г

Кунжут – 2 г

Сіль, чорний перець

Як готувати: