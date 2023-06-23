Салат з полуницею та авокадо за 5 хвилин

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Марія Банько
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В таку спеку - саме час робити легкі та корисні салати з полуницею. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився рецептом одного з таких салатів. Його ідею йому підказала блогерка та нутриціолог Мирослава Ульяніна.

Інгредієнти:

  • Полуниця – 100 г
  • Бейбі-шпинат – 30 г
  • М’ята – 2 г
  • Авокадо – 0,5 шт
  • Кріп – 70 г
  • Петрушка – 70 г
  • Базилік – 70 г
  • Кокосове молоко – 60 мл
  • Кеш’ю – 15 г
  • Гарбузове насіння – 5 г
  • Кунжут – 2 г
  • Сіль, чорний перець

Як готувати:

  1. Виклади на тарілку бейбі-шпинат та декілька листочків базиліку. Додай нарізану великими скибочками полуницю.
  2. Зроби соус: перебий у блендері кріп, петрушку та базилік, додай кокосове молоко, перемішай, посоли та поперчи.
  3. Почисть та наріж напівкільцями авокадо. Виклади в центр тарілки.
  4. Додай кеш’ю, кунжут та гарбузове насіння.
  5. Полий салат соусом. Елегантна та корисна страва готова

Опубліковано: 23 червня 2023
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